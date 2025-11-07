Yalova'da öğrenciler 29 endemik bitkiyi geleceğe aktarmak için proje geliştirdi

SITKI YILDIZ - Yalova'da ortaokul öğrencileri tarafından geliştirilen "Yalova Endemik Bitkiler Farkındalık Projesi" kapsamında kente ait 29 endemik bitkinin tanıtılması ve kurulacak bahçelerde yetiştirilerek geleceğe taşınması hedefleniyor.

Yalova'da endemik bitki üzerine geçen yıl araştırma yaparak yola çıkan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6-C sınıfında eğitim gören 32 öğrenci, kentin 29 endemik bitki türünü geleceğe taşımak için farkındalık etkinlikleri düzenledi.

Kentteki okullar, kurumlar, mahalle ve köylerde vatandaşlara sergiler ve broşürler dağıtarak endemik bitkileri tanıtan öğrenciler, "Yalova Endemik Bitkiler Farkındalık Projesi" kapsamında aralarında rumex, uludüğme, hevajo, akbaşlı çalba, ipek sığırkuyruğu, öküz çıngırağı, kulindor, adrasan düğmesinin bulunduğu tehlike altında olan 29 endemik bitki türünün tohumlama çalışmaları eğitimi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü destek aldı.

DKMP Çınarcık Şefliğinde kurulan Doğa Eğitim Merkezi'nde eğitim alan 32 öğrenci, özellikle emniyet ve jandarma komutanlıkları başta olmak üzere bazı kurumlara kurulacak bahçelerde de endemik bitkileri çoğaltıp doğada yaygınlaştırılmasını sağlayacak.

Öğrenciler, projeyle bu yıl 20'ncisi düzenlenecek TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katılmak için başvuracak. - "Bu bitkilerin tanınması, korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması için proje başlattık" Proje yürütücüsü olan Fen Bilimleri öğretmeni Begüm Bozkurt, AA muhabirine, DKMP Yalova Şube Müdürlüğü ile yaptıkları çalışmada 29 endemik bitki türünün olduğunu, bunların korumaya alınıp çoğaltıldığını öğrendiklerini aktardı. Öğrencilerle 29 endemik bitki türünü yerinde öğrenmek ve gözlemlemek için DKMP ile işbirliği yaptıklarını anlatan Bozkurt, şöyle konuştu: "Doğa Eğitim Merkezi'nde bilgi aldık. Bu oluşturduğumuz bilgilerden yola çıkarak afiş, broşür ve kitapçık hazırladık. Önce bunu okulumuzda öğrenci, öğretmenlerimize anlattık. Daha sonra kardeş okullarımıza anlatmaya başladık. Bunun sadece okul bünyesinde değil, halk tarafından da bilinmesi için sergi düzenledik. Halkın da bu bitkileri tanıması, koruması, sürdürülebilirliğini sağlaması için proje başlattık."

Bozkurt, amaçlarının projeyi TÜBİTAK 2204-B'e sunmak olduğunu ve bu yönde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Farkındalık kampanyasıyla başlayan projenin geldiği aşamanın sevindirici olduğunu ifade eden Bozkurt, şöyle devam etti: "Amacımız endemik bitkileri kurtarmak, korumak, sürdürülebilirliğini, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Küçük bir il olarak valilikten belediyeye tüm kurum ve kuruluşların desteğini alarak bu bitkileri korumaya aldık. Bu bitkileri çoğaltmak için hep birlikte bir kampanya, proje yürütüyoruz. Bu farkındalığımızı, duyarlılığımızı aslında ülke genelinde fark edilmesini, ülke genelinde endemik bitki özelinde başlayıp tüm değerlerimizi bu şekilde koruyup gelecek nesillere aktarabileceğimizi aslında göstermek istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıp final sergisini hedefliyoruz." Begüm Bozkurt, kurumların ayıracakları bahçelerde endemik bitkileri çoğalmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. Valilikten belediyeye bütün kurumların bahçelerini açabileceklerini söylediğini aktaran Bozkurt, "Emniyetten, jandarmaya kadar bütün kurumlar, bahçelerinde özel bir alan ayırıp endemik bitkilerin tohumlarını, fidelerini alıp öğrencilerle birlikte dikerek çoğaltmayı planlıyor. Onlar da bu bitkilere sahip çıkmayı, gelecek nesillere aktarmayı düşünüyor." diye konuştu.