Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da çiçek mezatında Sevgililer Günü yoğunluğu

        Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen mezata sektör temsilcilerinin ilgisi yoğun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:37 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da çiçek mezatında Sevgililer Günü yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle düzenlenen mezata sektör temsilcilerinin ilgisi yoğun oldu.

        Türkiye genelinde 18 şube ve 6 bin süs bitkisi üreticisi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova'daki mezatı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğun geçti.

        Mezatı gezen Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ve mezatı düzenleyen yetkililerden bilgi aldı.

        Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde en önemli mezat satışlarından birisinin Yalova'da yapıldığını hatırlattı.

        Göreve başladıktan sonra ilk mezatı bizzat yerinde gözlemlemek istediğini aktaran Usta, şöyle konuştu:

        "Süs bitkileri ve kesme çiçekte Yalova'mız Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisi. Özellikle Yalova, orkide, şebboy ve lilyumda Türkiye'nin en önde gelen üretim merkezlerinden biri. Orkidede yaklaşık yüzde 90 civarındaki Türkiye'nin üretimi Yalova'dan gerçekleşiyor. Bu mezattaki üreticilerimizin bol ve bereketli kazançlar elde etmesini diliyorum. Yalova'ya inşallah bütün alanlarda olduğu gibi süs bitkileri ve kesme çiçekle de layık olduğu yere daha da ileriye taşıyacağız."

        - Çiçek satışlarında 7-8 kat artış yaşanıyor

        İlmeç ise Yalova'nın süs bitkileri üretiminde önemli bir merkez olduğunu belirterek, yaklaşık 1100 dekarlık alanda kesme çiçek üretimi yapıldığını anlattı.

        Sevgililer Günü öncesinde çiftçilerin alın terinin ve emeğinin pazara ulaşmasında önemli bir katkısı olan çiçek mezadı ile üreticilerin ürünlerini satıcılara ulaştırdığına vurgu yapan İlmeç, şöyle devam etti:

        "14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde normalden yaklaşık 7-8 kat daha fazla ürün satışı yapılıyor. Yalova süs bitkileri açısından önemli bir merkez ve ilimizde yaklaşık 8 bin dekarlık bir alanda süs bitkileri yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Bu anlamda da ilimizde öne çıkmış ürünler açısından özellikle Türkiye'de yetişen orkidenin yüzde 99'luk kısmını ilimizde yetiştirmekteyiz. Özellikle kesme, şebboy, hüsnüyusuf, lilyum gibi çiçeklerin de önemli bir kısmı ilimizde üretilmekte."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Hastanede rüşvet iddiası: 2 doktor gözaltında
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        Portekizli genç kadın, İstanbul'da hayatını kaybetti
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        ChatGPT reklam göstermeye başladı!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        İki kardeşi ölüme terk etmişti! Nedeni belli oldu!
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Kuyumcu dükkanından 1,5 kilo altın çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Kuyumcu dükkanından 1,5 kilo altın çalan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
        Yalova'da çiçek mezatlarında Sevgililer Günü hareketliliği
        Yalova'da çiçek mezatlarında Sevgililer Günü hareketliliği
        Yalova'da kuyumcu soygununa karışan 4 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da kuyumcu soygununa karışan 4 şüpheli tutuklandı
        Yalova'da işçiler ve tedarikçi firmalar, kendilerini dolandırdığını iddia e...
        Yalova'da işçiler ve tedarikçi firmalar, kendilerini dolandırdığını iddia e...
        Yalova'da konkordato ilan eden firmanın 1 milyarlık vurgun yaptığı iddiası
        Yalova'da konkordato ilan eden firmanın 1 milyarlık vurgun yaptığı iddiası
        Yalova'da bin 805 TOKİ konutunun kura çekimi yapıldı
        Yalova'da bin 805 TOKİ konutunun kura çekimi yapıldı