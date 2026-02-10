Canlı
        Yalova'da kaçak içki ve tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Yalova'da kaçak içki ve tütün satanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 10.02.2026 - 19:17 Güncelleme: 10.02.2026 - 19:17
        Yalova'da kaçak içki ve tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Yalova'da kaçak içki ve tütün satanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda V.B.Ç. ve M.N.K'nin kaçak alkollü içki ve tütün satışı yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

        Bunun üzerine şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 795 litre etil alkol, 29 şişe kaçak şarap, 407 alkol aroması, 771 elektronik sigara, 528 elektronik sigara likiti, 885 paket tütün, 60 paket kaçak tütün, 289 paket kaçak sigara, 20 bin 400 sigara sarma kağıdı, kurusıkı tabanca ve 49 fişek ele geçirdi.

        Şüpheliler, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

