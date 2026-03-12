Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı Çınarcık'ta anıldı

        –Yalova'nınÇınarcık ilçesinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Giriş: 12.03.2026 - 12:49
        Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, Gülkent İlkokulu/Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ile ilçe protokolü katıldı.

        Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Önder Duymuş yaptı. Duymuş konuşmasında, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan “İstiklal Marşı’nı Anlama ve Mehmet Akif Ersoy’u Tanıma” adlı gösteri sahnelendi. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken salonda duygusal anlar yaşandı.

        Etkinlikte ayrıca İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışması’nda il ikincisi olan Gülkent Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Azra Geçkin İstiklal Marşı’nı okudu. Gösterdiği başarı dolayısıyla öğrenciye ödülünü Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak takdim etti.

        Program, öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ardından sona erdi. Yetkililer, milli değerlerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

