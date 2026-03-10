Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da telefonla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı

        Yalova'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:16
        Yalova'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Telefonla ulaştıkları bir kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, 2 altın bilezik, 29 çeşitli türlerde altın takı, altın kaplama saat, 1000 dolar, 2 bin İsviçre frangı ve 1000 avroyu elden teslim aldı.

        Daha sonra dolandırıldığını anlayan müşteki polise başvurdu.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 6 şüpheli Yalova ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerden bazılarının Kocaeli ve Kırklareli'de 4 milyon 400 bin liralık 3 ayrı dolandırıcılık olayının da faili olduğu tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.




        Operasyonla ilgili Nsosyal hesabından paylaşım yapan Vali Ahmet Hamdi Usta, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan haksız menfaat temin edenlere yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya daha imza attığını bildirdi.

        Usta, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Hemşerilerime bir kez daha sesleniyorum. Kendilerini resmi makam görevlisi olarak tanıtıp maddi menfaat talep eden şahıslara karşı son derece dikkatli olun. Ne jandarma, ne polis, ne hakim, ne savcı sizden böyle bir talepte bulunamaz. Hiçbir şekilde şüpheli taleplere itibar etmeyin, en yakın polis veya jandarma birimine durumu bildiriniz. Bu başarılı operasyonun gerçekleştirilmesinde özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğümüze ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür ediyor, vatandaşlarımızın güvenliği için yürüttükleri çalışma nedeniyle kendilerini kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

