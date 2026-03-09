Çınarcık'ta "Aile Sandığı" projesi kapsamında kültürel miras çalışması yapıldı

Canlı
        –Yalova'nınÇınarcık ilçesinde geleneksel sandık kültürü ve el sanatlarının kayıt altına alınması amacıyla "Aile Sandığı: Her Sandık Bir Hikâye" ulusal projesi kapsamında envanter ve belgeleme çalışması gerçekleştirildi.

        Giriş: 09.03.2026 - 14:57
        –Yalova'nınÇınarcık ilçesinde geleneksel sandık kültürü ve el sanatlarının kayıt altına alınması amacıyla “Aile Sandığı: Her Sandık Bir Hikâye” ulusal projesi kapsamında envanter ve belgeleme çalışması gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Araştırma Bölüm Şefi Lale Kankal ve ekibi, Çınarcık’ta saha çalışması yaptı.

        Çınarcık Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma, ilçe tarihinin önemli mekânlarından biri olan Çınaraltı Aile Çay Bahçesi'nde düzenlendi. Programda Çınarcıklı kadınlar, ailelerine ait sandıkları ve sandıklarda yer alan geleneksel el emeği ürünleri araştırma ekibine tanıtarak, kültürel mirasın kayıt altına alınmasına katkı sağladı.

        Envanter ve belgeleme çalışmasında sandıklarda bulunan tekstil ürünleri, işlemeler ve çeşitli el sanatları örnekleri incelenerek fotoğraflandı ve kayıt altına alındı.

        Yetkililer, yürütülen araştırmayla bölgeye özgü sandık kültürünün belgelenmesi, geleneksel el sanatlarının korunması ve yerel kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını belirtti.

        Çınarcık Belediyesi yetkilileri ise kent belleğinin korunmasına yönelik araştırmalar kapsamında bu alanda çalışma yürüten kişi ve kurumlarla iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi.

