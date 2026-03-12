Canlı
        Ramazanda Çınarcık'ta fırınlara sıkı denetim

        –Yalova'nınÇınarcık ilçesinde, Çınarcık Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekmek fırınlarına yönelik denetimler ramazanda aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:53 Güncelleme:
        –Yalova’nınÇınarcık ilçesinde, Çınarcık Belediyesi tarafından vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ekmek fırınlarına yönelik denetimler ramazanda aralıksız devam ediyor.


        Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında yapılan kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, pide ve ekmek gramajları, fiyat tarifeleri ile üretim standartları incelendi.

        Denetimlerde ayrıca işletmelerin genel temizlik durumu ve satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu da kontrol edildi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapıldığı, mevzuat çerçevesinde işlem uygulanabileceği bildirildi.

        Belediye yetkilileri, gerçekleştirilen denetimlerin temel amacının hem halk sağlığını korumak hem de vatandaşların güvenle alışveriş yapabilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

        Özellikle ramazan ayı boyunca ekmek ve pide tüketiminde yaşanan artışa dikkati çeken yetkililer, ilçede sağlıklı, güvenli ve adil bir alışveriş ortamının sağlanması için fırınlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

