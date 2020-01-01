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Altınova’da hedef BAL Ligi

İHA

2019201920 futbol sezonunda Yalova Süper Amatör Kümede 11 haftalık ilk yarı maratonu tamamladı. İlk yarıyı, BAL Ligini hedefleyen Altınova Belediyespor lider kapadı.

Altınova’da hedef BAL Ligi

2019201920 futbol sezonunda Yalova Süper Amatör Kümede 11 haftalık ilk yarı maratonu tamamladı. İlk yarıyı, BAL Ligini hedefleyen Altınova Belediyespor lider kapadı.
Oynadığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 28 puan toplayan Altınova Belediyespor devre arasına lider girdi. Sarı Yeşil ekibi 1 puan gerisinde olan Safranspor 27 puanla takip etti. Üçüncü sırada ise yine 27 puanı bulunan Çınarcık Belediyespor yer aldı. Sezon başında genç bir kadro ile yola çıktıklarını ifade eden Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Abdurrahman Güneş, “Altınova Belediyespor Altyapı Hocası Senad İbriç, Veysel Kedik ve Rızvan Alemdar Hocalarımızın yetiştirip bize verdiği 11 altyapı oyuncusu inşallah bu yolun sonunda ağabeyleriyle birlikte şampiyonluğu görecek. Devre arasında yapacağımız birkaç takviyeyle inşallah arzuladığımız şampiyonluğu sezon sonunda yakalayacağız. Gün birlik günüdür. Taraftarımızın, takımı desteklemeye devam etmelerini istiyoruz. Altınova’nın genç yeteneklerine taraftarımızın desteği çok önemlidir. TEŞEKKÜR Teknik heyet olarak, bize her türlü desteği veren belediye başkanımız Dr. Metin Oral ve meclis üyelerimize, Kulüp Başkanımız Sedat Ok ve yönetim kurulumuza, Futbol Şube Sorumlumuz Fevzi Arıcı’ya, güvenimizi ve desteklerimizi boşa çıkarmayan aslan yürekli futbolcularımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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