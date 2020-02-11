Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede

YALOVA Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayının ardından başlatılan soruşturmada Mali İşler Müdürü Ş.K. ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan S.Ö. de gözaltına alındı. Zimmet olayının ortaya çıkmasının ardında kaçtığı Denizli'de yakalanan muhasebe elemanı R.E. ile müdür Ş.K. ve diğer çalışan S.Ö. adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesi'nde yaşanan zimmet olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E.'nin kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı ortaya çıkan R.E. hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlatırken, polis peşine düştüğü R.E.'nin Denizli'de bir otele rezarvasyon yaptırdığını tespit etti. R.E., Denizli'de yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Genişletilen zimmet soruşturması kapsamında belediyenin Mali İşler Müdürü Ş.K. ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan S.Ö. de dün gözaltına alındı. 3 şüpheli sabah saatlerinde Yalova Adliyesi´ne sevk edildi.



YALOVA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:31

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