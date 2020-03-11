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Korona virüs kolonya satışlarını patlattı 80 derece kolonya yok satıyor

İHA

Korona virüs vakasının Türkiye'de de görülmesiyle Yalova'da 80 derece limon kolonyası satışlarında patlama yaşandı. Kolonya satan dükkanlara akın eden vatandaşlar adeta kolonyaları kapışıyor.

Korona virüs kolonya satışlarını patlattı 80 derece kolonya yok satıyor

Korona virüs vakasının Türkiye’de de görülmesiyle Yalova’da 80 derece limon kolonyası satışlarında patlama yaşandı. Kolonya satan dükkanlara akın eden vatandaşlar adeta kolonyaları kapışıyor.
Korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar dezenfektanlara yöneldi. Eczanelerde dezenfektan bulmakta sıkıntı çekenler çareyi 80 derece kolonya almakta buluyor. Kolonya satan dükkanlar adeta vatandaşların akınına uğruyor. Yalova’da kolonya satışı yapan bir işletmenin sahibi olan Leyla Dilsizoğlu, “Keşke gelmeseydi, ama maalesef geldi. Bu da beraberinde limon kolonyasına olan rağbeti arttırdı. Dezenfektan da tercih edenler var, ama vatandaşlar ağırlıklı olarak 70 ve 80 derece limon kolonyasına yöneliyorlar. Unutulmamalı ki öncelikle ellerimizi yıkayacağız, sonra kolonya kullanacağız” dedi.
Vatandaşlar ise, “Virüsten korunmak için kolonya almayı tercih ediyoruz. Virüsü öldürdüğü belirtiliyor. Biz de bu yüzden kolonya alıyoruz” diye konuştular.

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