Altınova’da anlamlı tören

İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü Yalova'nın Altınova ilçesinde törenle kutlandı.

Altınova Hürriyet Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen törende duygulu anlar yaşandı. Törene Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı. Altınova Hürriyet Ortaokulu Konferans Salonu’nda öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Mehmet Akif Ersoy ve istiklal Marşı’ konulu kısa film gösterimi ilgi gördü. Günün anlam ve önemine dair konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından takdim edildi.

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