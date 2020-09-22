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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelsiz korunan alan belediyeye devredildi

İHA

Engelsiz korunan alan belediyeye devredildi

Ülkemizin ilk “engelsiz korunan alan”ında işletmecilik sözleşmesi Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ile Yalova Altınova Belediyesi arasında İmzalandı.
Tarım Ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı Yalova Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Altınova Hersek Lagünü Sulak Alanında “Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi” kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin işletme ihalesi yapılarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Altınova Belediyesi ile sözleşme imzalandı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından imzalanan sözleşme kapsamında işletmeciliği devredilen tesisler “Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi” ve “Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Alanı” olmak üzere iki farklı alandan teşekkül ediyor. Her iki alandaki tesisler ve yürüyüş yolları 5378 sayılı Engelliler Kanununa uygun olarak “erişilebilir korunan alan şeklinde tamamlandı. Ayrıca alanda engelli vatandaşlarımızın rahatça kuş gözlemi yapabileceği asansörlü kuş gözlem kulesi de bulunmakta.

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