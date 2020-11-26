Yalova’da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak

İHA

Yalova’da üniversite ve sanayi işbirliğiyle teknopark kurulacak

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen 'Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni 2021 yazına kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Prof. Dr. Cebeci, 'Yalova Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için uzun süredir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Cebeci, gazetecileri yaptığı açıklamada, teknoloji geliştirme bölgesiyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cebeci, Yalova Üniversitesi’nin yanı sıra Yalova İMES Makine İhtisas OSB, Altınova Tersaneler Birliği ve Yalova Sanayi Ticaret Odası’nın Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin ortağı olduğunu belirtti. Cebeci, proje için 15 milyon TL’lik sermeyeli şirketin kurulduğunu anlattı. Yalova’nın teknoloji geliştirme bölgesi için elverişli bir yer olduğuna değinen Cebeci, şöyle devam etti:
“Hem iş dünyası hem genç dinamik üniversite beyin gücü. İş dünyasının maharetiyle, alanıyla birikimiyle, teknolojisiyle üniversitenin beynini, fikrini, bilgisini akademik birikimini birleştirerek buradan hem Yalova’mız, üniversitemiz hem de ülke için değer üretmek üzere böyle bir merkezi kurduk. Yapacağımız iş hemen bugün büyük ortağımız olan İMES Başkanıyla görüştüm. Hemen projelendirmeye başlıyoruz. Yaklaşık 40 ofisli, salonu, atölyesiyle beraber bizim kampüste olacak. Bunun bir 2. ünitesini de İMES Sanayi Bölgesinde, oradaki sektöre uygun şekilde, yeni ofislerle zenginleştireceğiz. İlk hamlesini hemen önümüzdeki yılın inşaat projelendirmesi bittikten sonra önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren yapıma başlayacağız ve nasip olursa bu yazın bitirmeyi planlıyoruz.”
“Biz çok mutluyuz. Burada çok önemli şeyler yapacağız"
Teknopark içini doldurmanın önemine değinen Cebeci, “Binayı yaparsınız teknopark kurarsınız ama onu hakikaten rantabl şekilde işletemezseniz bir anlamı kalmaz. Bu yüzden ikinci hamlemiz bir taraftan bu yapımı devam ederken bir taraftan da buranın burada çalışan burada iş üretecek, burada ARGE çalışması yapacak firmaları oluşturup kiralama işlemlerine başlayacağız. Üniversite ve Yalova için iyi bir başlangıç. Biz çok umutluyuz. Burada çok önemli şeyler yağacağız” ifadesini kullandı.
Teknoparkta sadece makine üzerine araştırma çalışmalarını yapılmayacağını anlatan Cebeci, projede tarım teknolojisinin de yer aldığını kaydetti. Cebeci, su ürünleriyle ilgili ciddi çalışmalar yapılacağını dile getirerek, “Gemlik’te otomotiv sanayi kuruluyor. Onun bir sürü alt dalları olacak. Hepsinde burada ciddi geliştirme çalışmaları yapılacak. Kimyasal sanayi var, çelik sanayi var. Yani bölgede bu merkezin önderlik yapacağı, adeta soluk vereceği çok sayıda iş yeri ve sektör var. İnşallah güzel şeyler yapmaya çalışacağız.” diye konuştu.
Teknoparkın yapılacağı 50 dönümlük alının yanı sıra 2’inci ünitenin kurulacağı Yalova İMES Makine İhtisas OSB’nin çevresinde 4 tane daha OSB’nin daha yer aldığını sözlerine ekleyerek şöyle konuştu:
“Dolayısıyla orada, ortaya çıkacak, ihtiyaç duyulacak bütün sektörlerin temsil edileceği, temsilden öteye adeta kendilerine bir arge merkezi bulacakları bir merkezi oluşturacağız. Bu biraz da kendi kendine büyüten kartopu misali, yuvarladıkça büyüyen bir süreci başlatmış oluyoruz. İlk aşaması hemen bizim kampüsümüzde 50 dönümlük arazi üzerinde bunun ilk inşasını önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren başlatacağız.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Oral’a ‘Yılın Hizmet Adamı’ ödülü
YEREL HABERLER Başkan Oral’a ‘Yılın Hizmet Adamı’ ödülü
İzmir’e yardım eli
YEREL HABERLER İzmir’e yardım eli
Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Termal kaplıcalar günü birlikçilerin gözdesi oldu
Yalova milletvekillerinden müjdeli haberler
YEREL HABERLER Yalova milletvekillerinden müjdeli haberler
Hersek Lagünü’nde kuş türü 230’a çıktı
YEREL HABERLER Hersek Lagünü’nde kuş türü 230’a çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X