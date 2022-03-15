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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu

İHA

Japon oyuncak örme sanatı kadınların geçim kaynağı oldu

Yalova’da kadınlar Japon tığla oyuncak örme el sanatı amigurumi ile aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Özelikle Uzak Doğu ülkelerinde geleneksek olarak kullanılan amigurumi tekniği ile yapılan oyuncaklar son yıllarda Türkiye’de de popüler hale geldi. Türk el işi sanatlarında kullanılan sık iğne kullanma tekniği nedeniyle kadınlar tarafından kolayca öğrenilen amigurumi oyuncak bebekler, büyük talep görüyor.
Yalova El Emeği Çarşı’nda kendi ürünlerinin satışını gerçekleştiren kadınların bir çoğu ilgi nedeniyle amigurumi oyuncak bebeğe yöneldi.
Yeğeninin kendisinden oyuncak bebek istemesiyle 8 yıl önce amigurumi bebekler yapmaya başlayan Şükriye Bulduk, internetten bakarak öğrendiği el sanatı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Zamanla çevresinden bebekler ile ilgili talep aldığını söyleyen Bulduk, “Eş dostla başladım. Baktım güzel dönüşler aldım ve örmeye devam ettim. Televizyonda gördüğüm karakterlerden örmeye çalıştım. Araştırdıkça geliştirdim kendimi. Daha sonra tasarımlar öğrendim” diye konuştu..
Bulduk, bebeklerin 20 ile 200 lira arasında alıcı bulduğunu ifade etti. Çocuk sağlığı açısından bebeklerin daha çok tercih edildiğini anlatan Bulduk, “Bütçeme de katkı sağlıyorum. Sağlıklı bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. Plastik ürünlerin zararlı olduğunu biliyorum” dedi.
“Kendi harçlığımı kazanıyorum”
Gülay Kargın ise 6 yıldır amigurumi oyuncak bebek yaptığını ifade etti. Kargın, internetteki videolardan bebeği yapmayı öğrendiğini söyledi. İlk olarak başa ürünler ile satışa başladığını fakat bunların talep görmediğini kaydeden Kargın, “Bu bebeklerde iyi gelir olduğunu öğrendim ve işi yapmaya başladım. Satışları da gayet iyi. Ekonomime katkı sağlıyorum. Kendi harçlığımı kazanıyorum” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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