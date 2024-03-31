Yalova Belediye başkan adayları kimlerdir? Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye başkanı kimdir? Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Yalova Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Yalova Belediyesini hangi parti kazandı ve Yalova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Yalova yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:11 facebook

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