Yalova Belediye başkan adayları kimlerdir? Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye başkanı kimdir?
Yalova Belediyesi hangi partide? Yalova Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Yalova Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Yalova Belediyesini hangi parti kazandı ve Yalova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Yalova yerel seçim sonuçları..
Yalova BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Yalova Belediye Başkanlığını 28796 alınan oy ve %45.91 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Vefa Salman kazanmıştır.
Yalova Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Adalet ve Kalkınma Partisi 4
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Milliyetçi Hareket Partisi 1
Yalova BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİKÜRŞAT EMRE ÇANDIR - Gelecek Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı ALPER YÜKSEL - DSP Yalova Belediye Başkan Adayı DİLAN KARATAY - TKH Yalova Belediye Başkan Adayı MUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL - BĞMSZ Yalova Belediye Başkan Adayı FATİH ELÖNÜ - MEMLEKET Yalova Belediye Başkan Adayı AYTAÇ TEKİN - VATAN Yalova Belediye Başkan Adayı FATMA YÜKSEL HÜNER - AP Yalova Belediye Başkan Adayı MURAT KALAYCI - AB Yalova Belediye Başkan Adayı DENİZ KOÇ - HAKPAR Yalova Belediye Başkan Adayı AYATULLAH UYAR - HÜDAPAR Yalova Belediye Başkan Adayı MEHMET GÜREL - CHP Yalova Belediye Başkan Adayı CELAL KORKMAZ - SP Yalova Belediye Başkan Adayı MUSTAFA TUTUK - AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı MÜRŞİT ATLIAKIN - MP Yalova Belediye Başkan Adayı KAMİL BEYHAN GÜLEÇ - TKP Yalova Belediye Başkan Adayı SEVGİ MEMİŞ - BTP Yalova Belediye Başkan Adayı AYHAN POLAT - YENİDEN REFAH Yalova Belediye Başkan Adayı CENGİZ TOPBAŞLI - DEM Parti Yalova Belediye Başkan Adayı MEVLÜT YILDIRIM - ZP Yalova Belediye Başkan Adayı ASLI ÜRESİN - DEVA Yalova Belediye Başkan Adayı HALİL İBRAHİM TOKAY - İYİ Parti Yalova Belediye Başkan Adayı HASAN KAZBEK - TİP Yalova Belediye Başkan Adayı
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