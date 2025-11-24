Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yalova’da her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

        Yalova’da her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

        Yalova'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8'e düşmesinin ardından acil su eylem planı yapıldı. Yapılan plan çerçevesinde 26 Kasım itibarıyla mahalle bazında akşam saat 20.00'den sabah 05.00'e kadar su kesintisi yaşanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 22:17 Güncelleme: 24.11.2025 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da her gün 10 saat su kesintisi yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova’ya Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Baraj, günde ortalama 40 bin metreküp su tüketen kenti besliyor. Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 8 olarak ölçülürken, tahmini olarak kentin 15 günlük suyu kaldı.

        ACİL SU EYLEM PLANI UYGULAMAYA KONULUYOR

        Yalova Valisi Hülya Kaya, başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı kararları alındı. Plan çerçevede ilk etapta tarımsal su tahsisleri durduruldu, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

        HER GÜN PLANLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

        26 Kasım’dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00 - 05.00 saatleri arasında su kesintisine yapacak. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek. Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı’ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı. Orta vadede ise şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor. Sağlık Müdürlüğü ise su kalite kontrollerini artıracak, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacak. Yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacak.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"