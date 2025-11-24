Yalova’da her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

Yalova’ya Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Baraj, günde ortalama 40 bin metreküp su tüketen kenti besliyor. Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 8 olarak ölçülürken, tahmini olarak kentin 15 günlük suyu kaldı.

ACİL SU EYLEM PLANI UYGULAMAYA KONULUYOR

Yalova Valisi Hülya Kaya, başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı kararları alındı. Plan çerçevede ilk etapta tarımsal su tahsisleri durduruldu, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

HER GÜN PLANLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

26 Kasım’dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00 - 05.00 saatleri arasında su kesintisine yapacak. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek. Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti’nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı’ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı. Orta vadede ise şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor. Sağlık Müdürlüğü ise su kalite kontrollerini artıracak, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacak. Yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacak.