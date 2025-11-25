Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yalova’da susuzluk alarmı! Yalova’da kaç günlük su kaldı? 2025 Kasım-Aralık Yalova su kesintisi programı

        Yalova'da susuzluk alarmı: Su kesintileri başlıyor! Yalova su kesintisi programı

        Yalova'nın su kaynağı olan Gökçe Barajı'nın doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Kentin 15 günlük suyu kalmasının ardından tüm belediyelerde 10 saatlik su kesintisi yapılmasına karar verildi. Peki Yalova'da su kesintileri ne zaman başlayacak? İşte Yalova baraj doluluk oranı ve su kesintileri hakkında tüm ayrıntılar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:37 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yalova barajları her geçen gün kritik düzeyde azalıyor. Gökçe Barajı’nın su seviyesinin yüzde 8’e düşmesinin ardından 26 Kasım’dan itibaren kent genelinde planlı su kesintileri uygulanacak. Peki Yalova’da su kesintisi kaç saat aralığında olacak? İşte Yalova su kesintilerine dair detaylar

        2

        YALOVA’DA SUSUZLUK ALARMI

        Yalova’nın su kaynağı olan Gökçe Barajı’nın doluluk oranı yüzde 8’e düştü. Kentin 15 günlük suyu kalırken günlük 10 saat su kesintileri yapılacak.

        3

        YALOVA’DA ACİL SU EYLEM PLANI DEVREYE ALINDI

        Kentin 15 günlük suyu kalmasının ardından Vali Hülya Kaya başkanlığında "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı.

        Öncelikle tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.

        Belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.

        Baraj doluluk oranının ciddi düşüşü sebebiyle Ortaburun Göletinden Çınarcık hattına su verilmesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.

        4

        SU KESİNTİLERİ BAŞLIYOR: YALOVA SU KESİNTİ PROGRAMI

        Yalova’da 26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak.

        Tüm belediyelerde, mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidilecek.

        Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu yağış geliyor!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        İran’ın “İnsansı Robot” skandalı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Zelenskiy barış planı için ABD'ye gidecek
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İBB 'Yolsuzluk' iddianamesi kabul edildi
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        "Biden döneminde kabul edilen mülteciler incelenecek" iddiası
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt