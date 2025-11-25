Yalova'da susuzluk alarmı: Su kesintileri başlıyor! Yalova su kesintisi programı
Yalova'nın su kaynağı olan Gökçe Barajı'nın doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Kentin 15 günlük suyu kalmasının ardından tüm belediyelerde 10 saatlik su kesintisi yapılmasına karar verildi. Peki Yalova'da su kesintileri ne zaman başlayacak? İşte Yalova baraj doluluk oranı ve su kesintileri hakkında tüm ayrıntılar
Yalova barajları her geçen gün kritik düzeyde azalıyor. Gökçe Barajı’nın su seviyesinin yüzde 8’e düşmesinin ardından 26 Kasım’dan itibaren kent genelinde planlı su kesintileri uygulanacak. Peki Yalova’da su kesintisi kaç saat aralığında olacak? İşte Yalova su kesintilerine dair detaylar
YALOVA’DA SUSUZLUK ALARMI
Yalova’nın su kaynağı olan Gökçe Barajı’nın doluluk oranı yüzde 8’e düştü. Kentin 15 günlük suyu kalırken günlük 10 saat su kesintileri yapılacak.
YALOVA’DA ACİL SU EYLEM PLANI DEVREYE ALINDI
Kentin 15 günlük suyu kalmasının ardından Vali Hülya Kaya başkanlığında "Acil Su Eylem Planı" devreye alındı.
Öncelikle tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı.
Belediyeler tarafından yüzme veya süs havuzlarının su kullanımının yasaklanması, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetlerinin de geçici olarak durdurulması kararlaştırıldı.
Baraj doluluk oranının ciddi düşüşü sebebiyle Ortaburun Göletinden Çınarcık hattına su verilmesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı.
SU KESİNTİLERİ BAŞLIYOR: YALOVA SU KESİNTİ PROGRAMI
Yalova’da 26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak.
Tüm belediyelerde, mahalle bazında 20.00-05.00 saatleri arasında kesintiye gidilecek.
Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezervin 10 günlük seviyenin altına düşmesi durumunda da tamamen kesilecek.