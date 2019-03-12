‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Yıldız’a evlenme teklif eden ve sevdiği kadından “hayır” cevabını alan Cumali, derinden sarsıldı. Yıldız, Sultan’ın verdiği gözdağı üzerine Cumali’nin evlilik teklifini kabul etmedi. İdris ile Uluç’un konuşması üzerine Cumali ve Uluç’un kızı Damla’nın nikah masasına oturdu. Tüm Koçovalılar’ın düğünde olacağını öğrenen Çeto ise intikam planını uygulamak üzere harekete geçti. Ancak Yamaç, Çeto’yu hiç beklemediği anda oyuna getirdi. Düğünün yapıldığı salon yerine başka bir salona giden Çeto, Yamaç’ın dev ekranda görüntüsüyle karşılaşınca öfkeden deliye döndü. Çukur’un çocukları, Çeto ve Karakuzuları düğün salonuna kapatıp bidonlara doldurdukları kimyasalların salona yayılmasını sağladılar. Çeto can çekişirken Mahsun’un yardımına koşması ekran başındakileri şaşırttı.



İşte Yamaç’ın, Çeto’yu oyuna getirdiği anlar:













ÇUKUR’DA DÜĞÜN VAR!



Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.81 izlenme oranı (rating),20.34 izlenme payı (share),AB’de 9.44 izlenme oranı (rating),21.61 izlenme payı (share),Total’de ise 8.98 izlenme oranı (rating),19.57 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciler #düğünümüzvar etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #düğünümüzvar etiketi Twitter Türkiye'de 11 saat 50 dakika, dünyada 4 saat 20 dakika; #çukur etiketi ise Türkiye’de 4 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.







ULUÇ’UN BEKLENMEDİK İHANETİ!



Karakuzuların arkasında birinin olduğundan emin olan Yamaç, Metin’den Baykal adını duyunca şoke oldu. Cumali ve Damla evlendikten sonra Uluç’un yüzüklü kişiyle buluşması ekran başındakilerin aklında büyük bir soru işareti yarattı. Yüzüklü’nün Uluç’a, “Tebrik ederim! Çukur’u bırakmadın, evin içine kadar girdin!” sözleri karşısında Uluç’un “Ben sözümü tutarım. Kuzuların da işi bittiğine göre sırada ne var?” dediği anlar Çukur’da yeni bir fırtınanın başlayacağının sinyallerini verdi.



İşte Uluç’un, Yüzüklü’yle buluştuğu dakikalar:











Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede Vartolu Salih ile Çeto’nun, Çukur’da karşılaşması tansiyonu yükseltti. İdris’in kahvede olduğunu öğrenen Çeto’nun, onu görmeye gideceğini söylemesi ise gerilimi tırmandırdı.