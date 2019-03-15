Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Yanal, zorlu mücadele ile ilgili "Beşiktaş ve Başakşehir maçlarındaki oyunun karşılığını alamadık. Oyunumuzun karşılığını alacağımız bir sonuç almak önemli. Kazandık dedik, kazanamadık, son dakikada kaçırdık. Bugün skora oynamak ve kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

"KİMSE TARTIŞMAMALI"

Tecrübeli çalıştırıcı, Volkan Demirel'in ilk 11'de olmamasına yönelik soruya ise "Volkan, Fenerbahçe için çok önemli bir figür. Onun performansını kimsenin tartışmaması gerekiyor. Harun da bizim kalecimiz ve onun da beklentisi çok büyük. Sezon içinde kadroda zaman zaman bu değişiklikleri yaptık" yanıtını verdi.