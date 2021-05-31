Yanan kamyoneti itfaiyeye sürdü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Yanan kamyoneti itfaiyeye sürdü! - Haberler
ABONE OL

Malatya'da inanılmaz olay! Alevler saçan kamyoneti itfaiyeye götürdü!

Malatya’da kağıt ve hurda toplayıcısı bir kişi, arka kısmı alev alan kamyonetini itfaiyeye götürdü. O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Kısıtlama nedeniyle caddenin boş olması da olası bir faciayı önledi

SON DAKİKA: Yanan kamyoneti itfaiyeye sürdü! - Haberler
Yanan kamyoneti itfaiyeye sürdü!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kentte kağıt ve hurda toplanan 44 AAJ 737 plakalı kamyonetin kasa kısmındaki eşyalar bir anda alev aldı. Aracın arkasından alevlerin yükseldiğini gören sürücü de, boş olan yolda süratli bir şekilde itfaiye istasyonuna geldi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, itfaiye girişinde yolun ortasına park edilen kamyonetteki yangına ekipler müdahale etti. Kamyonetin kasanındaki yangın söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Yangının, kamyonetle caddede kağıt toplandığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Meteoroloji şimdiden uyardı! Yarın bu saatlere çok dikkkat edin! - HABERLER
GÜNDEMMeteoroloji'den şimdiden uyardı! 7 saat dikkat
2021 KPSS ücreti ne kadar? 2021 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM KPSS başvuru ekranı
GÜNDEM2021 KPSS ücreti ne kadar?
Son dakika! CHP Doğu Masası sahaya iniyor
GÜNDEMCHP Doğu Masası sahaya iniyor
25 bıçak darbesi ikinci cinayeti çıktı! - Haberler
GÜNDEM25 bıçak darbesi ikinci cinayeti çıktı!
Bozayı çobana saldırdı
GÜNDEMBozayı çobana saldırdı
Son dakika haberi MİT ve TSK'dan operasyon! Gara'da 5 terörist öldürüldü!
GÜNDEMMİT ve TSK'dan operasyon! Gara'da 5 terörist ...
SON DAKİKA: 10 bin yıllık bataklık tehdit altında!
GÜNDEM10 bin yıllık bataklık tehdit altında!
TikTok uğruna! Son dakika: Bisikletle merdiven şovu kötü bitti
GÜNDEMTikTok uğruna canından oluyordu!
İstanbul trafiğini rahatlatacak önlem! Transit yük taşıyan araçlar trafiğe giremeyecek
GÜNDEMİstanbul trafiğini rahatlatacak önlem!
1 Haziran'da kafeler açılıyor mu? Yarın restoranlar, kıraathaneler ve kafeler açık mı?
GÜNDEM1 Haziran'da Kafeler ve restoranlar açılacak mı?