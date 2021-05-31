Yanan kamyoneti itfaiyeye sürdü! 0:00 / 0:00

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Kentte kağıt ve hurda toplanan 44 AAJ 737 plakalı kamyonetin kasa kısmındaki eşyalar bir anda alev aldı. Aracın arkasından alevlerin yükseldiğini gören sürücü de, boş olan yolda süratli bir şekilde itfaiye istasyonuna geldi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, itfaiye girişinde yolun ortasına park edilen kamyonetteki yangına ekipler müdahale etti. Kamyonetin kasanındaki yangın söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Yangının, kamyonetle caddede kağıt toplandığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.