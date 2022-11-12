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Muğla'da Hayatin Çimen ağaca çarpıp dereye devrilen otonun yanması sonucu hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Olay Ortaca'nın Sarıgerme yolunda meydana geldi. Hayati Çimen'in kullandığı 48 AGG 360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptıktan sonra dereye yuvarlanarak alev aldı. Çimen yanan aracın içinde can verdi

Yanan otomobilde can verdi
Yanan otomobilde can verdi
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DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaca çarpıp dereye yuvarlanan ve ardından alev alarak yanmaya başlayan otomobilde sıkışan sürücü Hayati Çimen (30), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ortaca'nın Sarıgerme yolunda meydana geldi. Hayati Çimen'in kullandığı 48 AGG 360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptıktan sonra dereye yuvarlanarak alev aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, otel sahibi sürücü Hayati Çimen'in yanarak can verdiği belirlendi.

Çimen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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