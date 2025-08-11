Habertürk
Habertürk
        Yandex Türkiye'den İstanbul'da Toplu Taşıma Yeniliği: Ücretler anlık, fırsatlar cep telefonunda

        Yandex Türkiye’den İstanbul’da toplu taşıma yeniliği

        Yandex Maps ve Navigasyon, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerini gerçek zamanlı olarak gösteriyor, İDO ve İstanbulkart iş birlikleriyle kullanıcılara ekonomik avantajlar sağlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 15:10 Güncelleme: 11.08.2025 - 15:10
        Toplu taşımada gerçek zamanlı maliyet hesabı
        Yandex Türkiye, İstanbul’daki toplu taşıma deneyimini daha erişilebilir ve bütçe dostu hale getirmek için yeni özelliklerini kullanıma sundu. Yandex Maps ve Navigasyon uygulamaları, toplu taşıma ücretlerini anlık olarak görüntüleme imkânı sunarken, İDO ve İstanbulkart ile gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde kullanıcılar çeşitli indirimlerden yararlanabiliyor. Bu yenilikler, şehir içi ulaşımı daha şeffaf ve planlanabilir kılıyor.

        TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ ŞEFFAF HALE GELİYOR

        Yandex Maps ve Navigasyon’un son güncellemeleriyle, İstanbul’daki toplu taşıma kullanıcıları yolculuklarının maliyetini anlık olarak öğrenebiliyor. Metro, otobüs, Marmaray ve Şehir Hatları gibi ulaşım seçenekleriyle oluşturulan rotalarda, toplam maliyet ve her bir ulaşım adımının ücreti uygulama üzerinden görüntülenebiliyor. Örneğin, İstanbul Havalimanı’ndan Beykoz Kasrı’na yapılan bir yolculukta, M11 metro hattı ve 122C veya 15TY otobüs hatlarının ücretleri detaylı bir şekilde sunuluyor. Bu bilgiler, İETT ve diğer resmi toplu taşıma operatörlerinin verilerine dayanıyor ve iOS ile Android platformlarında erişilebilir durumda.

        İDO VE İSTANBULKART İLE EKONOMİK FIRSATLAR

        Yandex Türkiye, toplu taşıma kullanıcılarına yönelik iki yeni kampanya başlattı. İDO ile yapılan iş birliği kapsamında, Yandex’i varsayılan arama motoru olarak seçen kullanıcılar feribot biletlerinde 100 TL’lik indirim hakkı kazanıyor. Ayrıca, İstanbulkart iş birliğiyle kullanıcıların dijital hesaplarına 100 TL kredi tanımlanıyor. Bu kredi, İstanbul’da 100.000’den fazla noktada, marketlerden restoranlara, taksilerden yemek siparişi platformlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Kampanya detayları, İDO’nun resmi web sitesinde ve İstanbulkart Mobil platformunda yer alıyor.

        ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA KOLAYLIK VE TASARRUF

        Yandex’in yeni özellikleri, İstanbul’da toplu taşıma kullanıcılarının hem yolculuk planlamasını kolaylaştırıyor hem de maliyetleri daha iyi yönetmelerine olanak tanıyor. Ücretlerin şeffaf bir şekilde sunulması ve İDO ile İstanbulkart kampanyaları, kullanıcıların şehir içi ulaşımda daha bilinçli ve ekonomik tercihler yapmasını sağlıyor. Yandex Türkiye, bu adımlarla şehir yaşamını desteklemeyi ve toplu taşıma deneyimini iyileştirmeyi sürdürüyor.

