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HaberlerGündem3. SayfaYangını fırsat bilip, ağaçları kestiler!
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Akılalmaz olay! Yangını fırsat bilip, ağaçları kestiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve hızlı müdahaleyle büyümeden söndürülen yangının ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ormandan ağaç kestiği belirlendi. Yanan alanda bir kaplumbağa ölüsüne rastlandı

Yangını fırsat bilip, ağaçları kestiler!
DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangının ardından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ormandan ağaç kestiği belirlendi.

Manavgat'ın Hocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın başladı. Alevlere Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Hızlı müdahaleyle yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangının ardından zarar gören alanda yapılan incelemede, kaplumbağanın telef olduğu görüldü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ise ormanda ağaç kestiği tespit edildi. Yangın ve ağaç kesimiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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