Yanıyoruz, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde! Uzmanlardan sağlık riskine karşı uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan hava durumu raporu, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmeye devam edeceğini gözler önüne serdi. Önümüzdeki günlerde sıcaklık artışının süreceğini kaydeden uzmanlar, bu durumun vatandaşları etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Aşırı sıcaklarla gelen sağlık risklerine karşı uyaran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Emir Tavşanlı, kalp ve beyin sağlığının olumsuz etkilenmemesi için dikkat çeken önerilerde bulundu.

2 GÜN: 28-36 DERECEDE RİSK: YÜZDE 18

4 GÜN: 34-43 DERECEDE RİSK: YÜZDE 74

Araştırmalar, 2 gün süren 28-36 C’lik sıcak hava dalgası günlerinde ölümcül kalp krizi geçirme riskinin yüzde 18; 4 gün süren 34-43 C’lik sıcak hava dalgası günlerinde ise bu oranın yüzde 74 arttığını gösteriyor.

Doç. Dr. Macit Bitargil AŞIRI SICAK KALP ÜZERİNDEKİ YÜKÜ ARTIRIYOR! PEKİ KİMLER RİSK ALTINDA? Doç. Dr. Macit Bitargil, vücut sistemlerinin hayatsal işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için ısı dengesinin çok önemli olduğunu belirtti. Özellikle havanın aşırı derecede sıcak olduğu zamanlarda vücut iç dengesini koruyabilmek için fazla ısıdan kurtulmak zorunda. Bunu yapabilmek için kalbin cilde daha çok kan pompalamaya başladığını aktaran Doç. Dr. Bitargil, "Bunun için daha çok çalışmaya ve daha hızlı atmaya başlar, terleme mekanizması devreye girer ve vücut sıvı kaybetmeye başlar. Özellikle çok sıcak havalarda kaybedilen sıvı miktarı da çok olacağından kalbin üzerindeki yük iyice artmış olur. Sağlıklı insanlarda bu denge nispeten daha iyi tolere edilirken, özellikle 50 yaş üstü bireylerde, kilolu olan insanlarda, küçük çocuklarda, böbrek yetmezliği ve kronik kalp hastalığı olanlarda, idrar sökücü veya tansiyon ilacı kullananlarda dikkat edilmemesi durumunda ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir" diye konuştu.

YARIM SAAT SERİN BİR YERDE BEKLENMESİNE RAĞMEN BU ŞİKAYETLER GEÇMEZSE... Kaybedilen sıvı miktarı, alınan sıvı miktarını çok geçerse bu durumdan sağlıklı kişilerin bile olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Doç. Dr. Bitargil, "Sıcak çarpması sonucu çarpıntı hissi, aşırı yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, konfüzyon gibi belirtiler yaşanabiliyor. Yarım saat serin bir yerde dinlenildiği halde bu şikayetler geçmiyorsa mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır. Aksi takdirde ciddi hayati risk oluşabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mustafa Emir Tavşanlı BU ŞİKAYETLER GÜNEŞ ÇARPMASINA İŞARET Doç. Dr. Mustafa Emir Tavşanlı, vücudun kendi iç sıcaklığını belirli bir aralıkta tutmaya çalıştığını; ancak dış koşullardaki aşırı sıcaklık ya da aşırı soğukluk durumunda bu dengenin bozulabileceğini ve organların çalışmasında bozulmalar meydana gelebileceğini söyledi. Doç. Dr. Tavşanlı, "Özellikle sıcak havalarda 'güneş çarpması' olarak bildiğimiz durum esas olarak nörolojik belirtilerle kendini gösterir. Baş ağrısı, kafa karışıklığı, huzursuzluk, konuşma güçlüğü, sara nöbeti ve koma hali güneş çarpmasında görülebilen durumlardır. Bununla birlikte aşırı sıcakla birlikte vücutta su ve özellikle tuz kaybı da artacağından ciltte kuruma, bulantı-kusma, hızlı soluk alıp-verme gibi sistemik bulgular da eşlik edebilir" şeklinde konuştu.

NE ZAMAN ACİL TIBBİ YARDIM İSTENMELİ? Doç. Dr. Tavşanlı, bebekler, küçük çocuklar ve 65 yaş üstü bireylerin özelikle de risk altında olup, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların ve inme geçirmiş olan kişilerin sıcak havalarda özellikle kendilerini korumaları gerektiğinin altını çizdi. Tavşanlı, güneş çarpmasından şüphelenilen bir durumda kişinin serin bir yere alınması gerektiğini vurgulayarak, "Kişide şuur bulanıklığı, bayılma, sara nöbeti gibi nörolojik bulgular varsa acil tıbbi yardım istenmelidir" dedi.