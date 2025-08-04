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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yanmış bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Yanmış bedeni bulundu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin yanmış cesedine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 20:22 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:22
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinin Ciciler köyünde 24 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan Musa Gümüş'ün bulunması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

        Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Gümüş'ün cesedi, köy yakınlarından geçen D-650 kara yolunun kenarında motosikletiyle birlikte yanmış halde bulundu.

        Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, ardından Osmaneli sınırlarına sıçrayan yangında yandığı değerlendirilen Gümüş'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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