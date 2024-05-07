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        Haberler Dünyadan Yapay zekâ sahte Katy Perry fotoğrafıyla sosyal medyayı kandırdı - Magazin haberleri

        Yapay zekâ sahte Katy Perry fotoğrafıyla sosyal medyayı kandırdı

        Met Gala'ya katılmamasına rağmen yapay zekâyla üretilmiş iki Katy Perry fotoğrafı sosyal medyada yayıldı. Gerçek sanılan fotoğraflara kananlar arasında Katy Perry'nin annesi bile vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:41
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        Katy Perry, yeni albüm çalışmasıyla meşgul olduğu için 2024 Met Gala'ya katılmadı. Ancak bu durum hayranlarının onu Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde poz verirken gösteren yapay zekâ tarafından üretilmiş bir fotoğrafı dolaşıma sokmasını engellemedi.

        Yapay zekâ ile üretilen iki farklı kostümlü fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla pek çok Katy Perry hayranı, ünlü şarkıcının Met Gala'ya katıldığını sandı.

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        Şarkıcıyı çiçeklerle işlenmiş ve yeşil süslemeleri olan uzun bir elbiseyle gösteren fotoğraf, özellikle büyük beğeni toplarken viral görsel, "Katy Perry. İşte bu. #MetGala" notuyla paylaşıldı.

        Yapay zekâ tarafından üretilen Met Gala fotoğraflarını kendisinin beğendiği anlaşılan Katy Perry, fotoğrafları 207 milyon takipçili Instagram sayfasında paylaşırken, "MET'e gelemedim, çalışmak zorundaydım" diye yazdı.

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        ANNESİ DE KANDI

        Pek çok hayranı, Katy Perry'nin sahte görüntüsüne kandığını belirten yorumlar yaptı.

        Sahte fotoğraflara kananlar arasında 39 yaşındaki şarkıcının annesi Mary Perry de vardı. Katy Perry, annesiyle bu durumu ortaya yazışmasını da Instagram'dan paylaştı.

        Yazışmada Mary Perry; "Ne muhteşem bir elbise, Rose Parade'e benziyorsun, sen kendi şamandıransın" derken, Katy Perry, annesine; "Anne yapay zekâ seni de kandırmış. Uyanık ol" diye yazdı.

        Katy Perry, 2009'dan beri katıldığı Met Gala'da yıllar içinde cesur kıyafetleriyle dikkat çekmişti. İşte Perry'nin bazı Met Gala tercihleri...

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        2015

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        2016

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        2018

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        2019

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        2019 (Met Gala sonrası parti kıyafeti)

        #MET Gala
        #Katy Perry
        #Yapay Zeka
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