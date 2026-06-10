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        Haberler Gündem Yapay zeka destekli fotoğraflarla kendisini MİT’le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

        Yapay zeka destekli fotoğraflarla kendisini MİT’le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

        Sanal medya üzerinden paylaştığı yapay zeka üretimi fotoğraflarla kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kamu yöneticileriyle irtibatlıymış gibi gösteren B.N.E., gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 22:44 Güncelleme:
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        Sahte MİT'çiye gözaltı
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        Gaziantep’te oturduğu öğrenilen B.N.E.’nin uzun süredir kendisini kamu yöneticileri ve birimleriyle irtibatlı gösteren yapay zeka destekli içerikler üretip sanal medya hesaplarında paylaştığı tespit edildi.

        Aralarında MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de olduğu kişilerle görüşmüş gibi fotoğraf paylaşan B.N.E., Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. B.N.E. hakkında 'kişisel bilgileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından UYAP kaydının bulunduğu, şüphelinin bu yıl Gaziantep Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarından da gözaltına alındığı öğrenildi.

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