Yapay zeka ile müstehcen içerik ürettiler: 2 tutuklama
Kahramanmaraş'ta, yapay zeka ile müstehcen içerik üretip paylaşan 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 2 lise öğrencisinin, çeşitli liselerde eğitim gören 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zeka kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdükleri ve bu içerikleri paylaştıkları belirlendi.
AA'nın haberine göre; 2 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuklar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.