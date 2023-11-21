Yapay zeka şirketi OpenAI'da kriz: CEO Sam Altman'ın görevden alınması sonrası çalışanlardan istifa tehdidi Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI'ın çalışanlarının yaklaşık yüzde 95'i, işten çıkarılan CEO Sam Altman'ın göreve iade edilmesini istedi. Şirketin 770 çalışanından 743'ü, aksi takdirde istifa edeceklerini açıkladıkları bir mektuba imza attı.

EPA OpenAI'ın kurucularından Sam Altman, Cuma günü görevden alınmıştı

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI'ın çalışanlarının yaklaşık yüzde 95'i, işten çıkarılan CEO Sam Altman'ın göreve iade edilmesini istedi. Şirketin 770 çalışanından 743'ü, aksi takdirde istifa edeceklerini açıkladıkları bir mektuba imza attı.

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'ın çalışanları ayrıca, Sam Altman'ı görevden alan yönetim kurulu üyelerinini tümünün istifasını istiyor.

Çalışanlar mektupta ayrıca yetkinliğini sorguladıkları OpenAI Yönetim Kurulu'nu "şirketin çalışmalarına zarar vermekle" suçladı, Microsoft'un kendilerine "iş garantisi" verdiğini açıkladı.

BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri James Clayton, OpenAI'daki iktidar mücadelesinin şirket için varoluşsal bir tehdit olduğunu söylüyor.

Son gelişmeler sonrası OpenAI'ın ofisleri dün kapalıydı.

38 yaşındaki Sam Altman, yapay zeka sektörünün en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor.

Altman ve kendisi gibi OpenAI'ın kurucularından Greg Brockman, şirketin yatırımcılarından Microsoft'la anlaşmıştı.

OpenAI ise canlı yayın platformu Twitch'in eski CEO'su Emmett Shear'ı geçici CEO olarak atadı.

Emmett Shear, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı mesajında, Altman'ın

güçlü yapay zeka modellerinin güvenliğiyle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanladı.

Shear ayrıca, Altman'ın görevden alınmasıyla ilgili soruşturma açma sözü verdi.

Reuters haber ajansına göre OpenAI, Altman'ı Cuma günü yönetim kuruluyla arasındaki “iletişim kopukluğu” gerekçesiyle görevden almıştı.

Microsoft, milyarlarca dolar yatırım yaptığı OpenAI'ın en büyük destekçisi.

Şirket, OpenAI teknolojisini temel alan, yapay zeka eşpilotları adını verdiği teknolojileri müşterilerine sunmaya başlamıştı.