Yapay zekadan patron olur mu?

Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı yapay zekanın insandan daha iyi patron olabileceğine inanıyor! Yapay zeka (AI) son dönemdeki gelişimiyle hem büyük bir fırsat hem de tehdit olarak görülüyor. Günümüzde hızla gelişen bu teknoloji iş hayatından eğitime bir çok farklı alanlarda hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Kaspersky'nin "Heyecan, Batıl İnanç ve Büyük Güvensizlik - Küresel Tüketiciler Dijital Dünya ile Nasıl Etkileşim Kuruyor" (Excitement, Superstition and great Insecurity – How global Consumers engage with the Digital World) başlıklı yeni araştırmasının sonuçlarına göre yapay zeka toplumun bir üyesi haline geliyor. Araştırma, günümüzde yapay zekanın insanların yanında başarılı olabileceğini ve güvenilir alanlarda yeni roller üstlenebileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ı yapay zekanın insandan daha iyi patron olabileceğine inanıyor!

