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Yapı izinleri azaldı

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı yüzde 0,7 artarken, bina sayısı yüzde 9,2 ve yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı

Yapı izinlerinde son durum
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu, 'Yapı İzin İstatistikleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2023' rakamlarını açıkladı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı yüzde 0,7 artarken, bina sayısı yüzde 9,2 ve yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 53'Ü KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 26,7 milyon m² iken; bunun 14,2 milyon m²'si konut, 7,1 milyon m²'si konut dışı ve 5,4 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK PAY YÜZDE 63,3 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 16,9 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon m² ile bir daireli binalar izledi.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 17,2 AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 19,0 ve yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 57'Sİ KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 25,2 milyon m² iken; bunun 14,4 milyon m²'si konut, 5,2 milyon m²'si konut dışı ve 5,7 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 74,1 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,7 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.

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