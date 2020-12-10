Yapı Kredi'den 3 ay ertelemeli kredi

'Büyüme motivasyonu eskisi kadar yok'

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Yapı Kredi, yeni yılın gelişiyle birlikte artan ihtiyaçlar için 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası başlattı. Kredi kullananlar bireysel ihtiyaç kredisi geri ödemelerini 3 aya kadar erteleyebiliyor.

Kampanyaya katılmak isteyen Yapı Kredi müşterileri başvurularını evden çıkmadan Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Bu doğrultuda, Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kampanya giriş ekranında “3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi” kampanyasının seçilmesi yeterli olacak.