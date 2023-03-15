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Yapı Kredi EYT emekli promosyon ödemeleri 2023: Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ne kadar?

Yapı Kredi EYT emekli promosyon kampanyası ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmasının ardından gözler Yapı Kredi EYT emekli promosyonu ne kadar? sorusuna çevrildi. Güncel Yapı Kredi emekli promosyon kampanyasının detaylarını haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 Yapı Kredi EYT promosyon ödemeleri...

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  • Yapı Kredi EYT emekli promosyon ödemeleri 2023 | Yapı Kredi ne kadar EYT emekli maaş promosyonu veriyor?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'de kabul edimesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle bankalar EYT banka promosyon kampanyaları da güncellendi. Peki, Yapı Kredi ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte 2023 Yapı Kredi EYT promosyon ödemeleri kampanyası detayları...
  • Yapı Kredi EYT emekli promosyon ödemeleri 2023 | Yapı Kredi ne kadar EYT emekli maaş promosyonu veriyor?

    QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

    QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

    3 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartları ile; kampanya başlangıç tarihinden 03.05.2023'e kadar toplam 500 TL harcama yapan müşterilerimiz ek 750 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.
  • Yapı Kredi EYT emekli promosyon ödemeleri 2023 | Yapı Kredi ne kadar EYT emekli maaş promosyonu veriyor?

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı 5.600 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı 7.200 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
  • Yapı Kredi EYT emekli promosyon ödemeleri 2023 | Yapı Kredi ne kadar EYT emekli maaş promosyonu veriyor?

    EMEKLİ MAAŞI QNB FİNANSBANK'A NASIL TAŞINIR?

    QNB Finansbank müşterisi iseniz;

    Emekli maaş taşıma işlemi ve promosyon başvurusu için QNB Finansbank çağrı merkezi 0850 222 11 00 'ı arayıp cep telefonunuzdan dijital onay vererek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

    Şubeye gelmeden size en yakın QNB Finansbank Şubesi’ni arayarak emekli maaşınızı cep telefonunuzdan dijital onay vererek QNB Finansbank’a taşıyabilirsiniz.

    QNB Finansbank İnternet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle, www.turkiye.gov.tr adresine girerek sosyal güvenlik kurumu içerisinden bulunduğunuz kurumu seçerek banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.
  • Yapı Kredi EYT emekli promosyon ödemeleri 2023 | Yapı Kredi ne kadar EYT emekli maaş promosyonu veriyor?

    *Banka promosyon ödemeleri 15 Mart 2023 verilerini içermektedir. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla promosyon ödemelerinde artış ihtimali oluştu. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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