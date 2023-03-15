QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

3 Mart 2023 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kart/kartları ile; kampanya başlangıç tarihinden 03.05.2023'e kadar toplam 500 TL harcama yapan müşterilerimiz ek 750 TL nakit promosyon almaya hak kazanacaklardır. Ödeme kişilerin emekli maaş hesaplarına ve hala ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacaktır.