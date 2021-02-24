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Yapı Kredi Leasing ve Arçelik'ten 'Solar Enerji' işbirliği

Yapı Kredi Leasing ve Arçelik Solar Enerji, çatı üstü güneş enerji sistemlerinde işbirliği yaptı. Yapılan açıklamada, Yapı Kredi Leasing ile çatı üstü güneş enerji sistemlerinin kredi kartına 18 aya varan taksitlerle satın alınabildiği belirtildi. Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, Doğa dostu çatı üstü güneş enerjisi sistemine geçmek isteyen herkesi anahtar teslim bir şekilde yeşil enerjiyle buluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da öneminin artarak devam edeceğini bildiğimiz yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza dünyamız ve ülkemiz için devam edeceğiz" dedi

Yapı Kredi Leasing ve Arçelik'ten işbirliği

Yapı Kredi Leasing, yeşil enerjiye verdiği destekler kapsamda Arçelik Solar Enerji ile birlikte işbirliğine gittiğini duyurdu. Yapılan iş birliği çerçevesinde Yapı Kredi Leasing ile çatı üstü güneş enerji sistemleri, kredi kartına 18 aya varan taksitlerle satın alınabiliyor.

Açıklamada, oluşturulan finansman modeliyle ev, yazlık, ofis, işyeri ve benzin istasyonu gibi her türlü yapıda hiçbir prosedüre gerek kalmadan, oluşturulan 8 paketten kullanıcıya en uygun olanın seçilerek, belirlenen taksit seçenekleriyle yeşil enerjiye ulaşılabileceği kaydedildi.

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, "Enerji sektörüne ilk günden bu yana finansman sağlıyor ve dünyamıza bu alanda da katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle yenilenebilir enerji de her zaman odak noktalarımızdan biri oldu. Hayata geçirdiğimiz bu yeni sistem ile müşterilerimiz hiçbir mevzuat, izin ve prosedür ile uğraşmadan ürüne kolaylıkla ulaşabiliyor. Doğa dostu çatı üstü güneş enerjisi sistemine geçmek isteyen herkesi anahtar teslim bir şekilde yeşil enerjiyle buluşturuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da öneminin artarak devam edeceğini bildiğimiz yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza dünyamız ve ülkemiz için devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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