Yapı Kredi teminat mektubu başvurularında dijital dönem

Yapı Kredi tüzel müşterileri teminat mektuplarını artık şubeyi ziyaret etmeden Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden alabildiğini bildirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre ıslak imzalı talimat gerekliliğini de ortadan kaldıran bu uygulama Yapı Kredi müşterilerine hız kazandırıyor. Ayrıca müşteriler, talep ettiği mektup metnini işlem onaya gönderilmeden önce Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’nden görüntüleyebiliyor. Bununla birlikte müşteriler, mektupların fiziki versiyonlarını da kendi şubelerinden teslim alabiliyor.

Bunun yanında Yapı Kredi müşterileri, Elektronik Kamu Alımları Platformu’na (EKAP) hitaben, kamu ihalelerine yönelik mektup taleplerini de ihale bilgilerinin ekrana girilmesi ile birlikte Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden gönderebilecek.

"SEKTÖRÜMÜZDE ÖNCÜ KONUMDAYIZ"

Müşteri memnuniyetini esas alan dijital çözümlere öncelik verdiklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: “Tüzel müşterilerimizin yeni teknolojilere ve çözümlere erişimi, içinde bulunduğumuz dijitalleşme çağında daha önemli bir hale geldi. Tüzel müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz geniş ürün ve hizmet yelpazemiz, tecrübeli kadromuz ve dijital kanallarımızla sektörümüzde öncü bir konumdayız. Müşterilerimizin çağdaş iş modellerine geçebilmesi için yeni nesil ürün ve hizmetlerimizle onları destekliyoruz. Bu kapsamda teminat mektubu başvurularını Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’ne taşıyarak tüzel müşterilerimiz için önemli bir kolaylığa imza attık. Önümüzdeki dönemde de finansal hizmetlerimizin yanı sıra, her ölçekten tüzel müşterimizin işlerini dijitale taşımalarına olanak sağlayacak çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”