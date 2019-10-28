Yapı Kredi'ye 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerPara

Yapı Kredi'ye 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

HABERTURK.COM

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 21 ülkeden 39 bankanın katılımı ile 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Yılın ikinci yarısında alınan sendikasyon kredileri arasında en yüksek katılımcıya sahip işleme 1 milyar doların üzerinde talep geldi. İşlem, geri ölçeklendirme sonucunda 370 milyon dolar ve 520 milyon euro olmak üzere iki ayrı dilim olacak şekilde tamamlandı.

Yapı Kredi

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 21 ülkeden 39 bankanın katılımı ile 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.

Uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha teyit eden sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün olarak belirlendi. Kredinin toplam maliyeti ise libor + yüzde 2,25 ve euribor + yüzde 2,10 olarak gerçekleşti.

“Tam 75 yıldır ülkemiz ekonomisine destek olmak en önemli hedefimiz”

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, reel sektörü desteklemenin en öncelikli hedefleri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

“Yapı Kredi olarak kuruluşumuzun 75. yılını kutladığımız 2019 yılında ülke ekonomisini desteklemeye ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Küresel piyasalara rağmen, saygın finans kuruluşlarının en yüksek talebi gösterdiği bu sendikasyon kredisi, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan sağlam güvenin en önemli göstergesi. Uygun faiz oranları ile iki ayrı döviz cinsinden temin ettiğimiz bu kredi, dış ticaretin finansmanında ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda ihracatı ve en önemli hedefimiz olan ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz.”

Yapı Kredi’nin sağladığı 950 milyon doların üzerindeki sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Qatar ve Emirates NBD Capital Limited, aracılığını ise Mizuho Bank Ltd. üstlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Arjantin'de dolar alma sınırı 200'e düştü - Haberler
PARAArjantin'de dolar alımına yeni sınır
Piyasalar Fed'in çarşamba açıklayacağı faiz kararını bekliyor
PARAGözler bu hafta Fed'de
S&P Yunanistan’ın kredi notunu yükseltti - Haberler
PARAS&P Yunanistan’ın kredi notunu yükseltti
Son dakika! Döviz alım-satımında 2 kat vergi!
PARADöviz alım satımında vergi yükseliyor
Tahvil faizi yüzde 13,19 seviyesine geriledi
PARATahvil faizi yüzde 13,19 seviyesine geriledi
Enflasyon Raporu, İstanbul'da açıklanacak! Enflaasyon raporu ne zaman açıklanacak
PARAEnflasyon Raporu, 31 Ekim'de açıklanacak
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi
PARATCMB piyasaya 13 milyar lira verdi
Kredi faizleri düşer mi? 2019 Ekim ayı banka kredi faizleri ne kadar? (Konut - taşıt - ihtiyaç)
PARAKredi faizleri düşer mi?
"Faiz indirimi ticari kredi faizlerini de düşürecek"
PARA"Faiz indirimi ticari kredi faizlerini de düşürecek"
Resmi Rezerv Varlıkları Eylül'de azaldı
PARAResmi Rezerv Varlıkları Eylül'de azaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X