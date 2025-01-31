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        Yapı Kredi'den 29 milyar lira net kâr

        Yapı Kredi, 80'inci yaşını kutladığı 2024'te 29 milyar lira net kâr ettiğini duyurdu. Bankanın toplam nakdi kredi hacmi, yüzde 39 artarak 1,2 trilyon liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:08
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        Yapı Kredi'den 29 milyar lira net kâr
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        Yapı Kredi, 2024 yılının finansal sonuçlarını paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin toplam nakdi kredi hacmi, 2023 yıl sonuna göre yüzde 39 artarak 1,2 trilyon liraya yükseldi.

        29 milyar lira net kâr elde eden Yapı Kredi'nin aktif büyüklüğü ise yüzde 37'lik artışla 2,6 trilyon liraya çıktı. Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1,3 trilyon liraya ulaşan bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında yüzde 15,2 oldu. Yapı Kredi'nin temel bankacılık gelirleri ise 104,8 milyar liraya ulaştı.

        'EKONOMİYE 1.8 TRİLYON TL KAYNAK SAĞLADIK'

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, küresel anlamda yaşanan tüm belirsizliklere rağmen finans sektörünün köklü kurumlarından biri olmanın verdiği sorumlulukla ülke ekonomisine katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

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        Erün, "Her türlü ekonomik koşulda, tecrübemiz ve güçlü finansal yapımızla müşterilerimizin yanında yer alarak, ekonomimize 1,8 trilyon lirayı aşan kaynak sağladık. Ülkemize ve Yapı Kredi'ye duyulan güven sayesinde, uluslararası alanda 936 milyon dolar ve 1 milyar 52 milyon dolar olmak üzere iki adet sendikasyon kredisine imza attık. Geçen sene ocak ayında da uluslararası piyasalardan 650 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

        Nisan ayında, yurt dışı piyasalardan 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracı işlemini hayata geçirdiklerine değinen Erün, eylülde ise uluslararası piyasalardan 500 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdiklerini, böylece Türkiye ekonomisi için yurt dışından 7 milyar doları aşan tutarda kaynak sağladıklarını aktardı.

        Erün, ekonomide önemli rol üstlenen firmalara verdikleri desteklere hız kesmeden devam ettiklerini, tüzel müşterilerinin sürdürülebilir büyümesine destek olmak ve işlerini geliştirmelerine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

        Ticari ve KOBİ bankacılığı müşterilerine uluslararası piyasalardan sağladıkları 3,5 milyar liralık kaynakla yeni finansal imkanlar sunduklarını kaydeden Erün, "Kadın girişimcileri e-ihracat alanında güçlü bir şekilde desteklediğimiz 'Sınırları Kaldıran Kadınlar' programımızla yüzlerce kadın girişimciye ücretsiz e-ihracat eğitimi vererek ülkemizi yurt dışında temsil etmelerine ve ihracata başlamalarına olanak sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

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        DİJİTAL ÖDEMELERDE 50 MİLYON İŞLEM

        Yapı Kredi Mobil'in 2024'te de en çok kullanılan bankacılık uygulamaları arasında yer aldığını belirten Erün, şunları kaydetti:

        "Yapı Kredi Mobil, her 10 müşterimizden 9'u tarafından aktif olarak kullanıldı. 1000'den fazla işlemin yapılabildiği mobil uygulamamız içerisinde yer alan ve tüm sektöre ilham kaynağı olan 'Benim Dünyam' platformunu 8 milyon kullanıcı deneyimledi. Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerimiz sayesinde dijital ödemelerde 50 milyona yakın işlem adedine ulaştık" dedi.

        Erün, Yapı Kredi olarak ana faaliyet alanları finansın yanı sıra eğitim başta olmak üzere farklı alanlarda da topluma katkı sağlamak adına faaliyetler yürüttüklerinden bahsetti.

        Türkiye'nin her yerinde ekonomik ve toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çalıştıklarını vurgulayan Erün, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında deprem bölgesinde başlattığımız 'Yarınlara Kartopu' projemizi 2024'te tüm ülkemizde yaygınlaştırarak devam ettirdik. 'Teknolojide Fırsat Eşitliği' programımızın yaygınlaşması adına da çalışmalarımızı sürdürdük. Yapı Kredi Akademi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından verilen eğitimlerle, 2026'ya kadar 80 bin kadına ulaşarak teknoloji alanında bilgi ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz" şeklinde görüş belirtti.

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