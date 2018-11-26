7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un yapılandırma hükümlerine ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos'ta sona ermişti.
Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi gerekiyor. Yapılandırılan vergi borçlarının ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım'da sona erecek.
Ayrıca taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olmasına rağmen, kalan taksitlerin tamamının peşin olarak ikinci taksit ödeme süresi içinde yani 30 Kasım'a kadar ödenmesi halinde taksitli ödeme seçeneği için uygulanan katsayılar kaldırılacak. Hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12,5 indirim yapılacak.
Peşin ödeme seçeneğini tercih etmekle birlikte, 15 Ekim'e kadar ödeme yapamayan vatandaşlar da yapılandırdıklarını bu borçlarını 30 Kasım'a kadar ödemeleri halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı üzerinden yüzde 50, idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim uygulanacak.
İNTERNETTEN ÖDEME İMKANI
Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, AA muhabirine, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesinin şart olduğunu aktararak, "İlk taksit ödemelerini süresinde yapan vatandaşlarımızın, kanundan yararlanma haklarını kaybetmemeleri için ikinci taksit ödemelerini mutlak surette 30 Kasım'a kadar yapmaları gerekiyor." dedi.
İlk taksiti süresinde ödeyenler için peşin ödeme avantajının da devam ettiğine işaret eden Karayılan, şunları kaydetti:
"Ödemelerinizi internet üzerinden yapabilirsiniz. Yapılandırılan borçlar www.gib.gov.tr adresi üzerinden banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi dairesi vezneleri ile tahsile yetkili bankalara nakden veya çekle ödenebiliyor. Vatandaşlarımıza, kanunun sağladığı önemli indirim imkanını devam ettirmek için ikinci taksitlerini de süresinde ödemelerini ve ödemelerini son gün yoğunluğuna bırakmadan yapmalarını tavsiye ediyorum."
DİĞER YAPILANDIRMA DÜZENLEMELERİ
Öte yandan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 11. taksit ödemesi ile 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 9. taksit ödeme süresi de 30 Kasım'da sona erecek.
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