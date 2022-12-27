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YapıRadar değerini 34 milyon TL'ye taşıdı

İnşaat teknoloji sektöründe faaliyet gösteren YapıRadar isimli yerli girişim, 34 milyon TL değerleme ile 2022 yatırım turunu tamamladığını bildirdi. Verilen bilgiye göre, girişim ilk ürünü olarak inşaat projelerinin güncel verisini inşaat tedarikçileriyle paylaşıyor ve bu bilgi platformundan üyelik metodu ile gelir elde ediyor    

YapıRadar değerini 34 milyon TL'ye taşıdı
HABERTURK.COM

İnşaat sektörüne yönelik teknolojiler geliştiren yerli girişim, YapıRadar 34 milyon TL değerleme ile ikinci tohum yatırım turunu tamamladığını bildirdi.

Yatırım turuna İsviçre merkezli Light Eagle, Partner, Join Venture ile Ahu Serter, Melih Ödemiş, Mehmet Çelikol, Yılmaz Yıldız, Ahmet Giray Ölmez, Onur Kurugöl, Emre Açıkel gibi melek yatırımcıların dahil olduğu kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, girişim ilk ürünü olarak inşaat projelerinin güncel verisini inşaat tedarikçileriyle paylaşıyor ve bu bilgi platformundan üyelik metodu ile gelir elde ediyor.

2018 yılında kurulan YapıRadar 2020 yılında QNBeyond hızlandırma programında 2'inci dönemine seçilmişti.

'SEKTÖR YÜZDE 119 BÜYÜDÜ'

YapıRadar CEO'su Devrim Ünal Saygın, "TÜİK verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre sektör yüzde 119 büyümüş durumda ve sektörde dijital dönüşüm henüz başlangıç aşamasında. Bu da bize dijitalleşmeye dair ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. 30 bine yakın proje, 45 bine yakın müteahhit, çözüm ortağı ve tedarikçi firma ile 1.800 üzeri üye çözüm ortağı sayısına ulaşmış durumdayız" dedi.



Saygın, yeni yatırım veri paylaşmanın bir adım ötesine geçerek inşaat ürün tedarik sürecinin içerisinde yer almayı hedeflediklerini bildirdi.

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