        Yaprak Erkek, 3 yıl daha Eczacıbaşı'nda - Voleybol Haberleri

        Yaprak Erkek, 3 yıl daha Eczacıbaşı'nda

        Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek ile sözleşmesini 3 sezon daha uzattı.

        Giriş: 26.08.2025 - 19:11 Güncelleme: 26.08.2025 - 19:11
        Yaprak Erkek, 3 yıl daha Eczacıbaşı'nda!
        2022-2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit formasını başarıyla terleten milli smaçör Yaprak Erkek, sözleşmesi yenilenerek üç sezon daha turuncu-beyaz forma altında mücadele etmeye devam edecek.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahada sergilediği yüksek performans, bitmeyen enerjisi ve mücadele azmiyle taraftarlarımızın takdirini kazanan Yaprak, kulübümüzün geleceğe dönük vizyonunda kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

        Milli sporcu Yaprak Erkek’in, önümüzdeki dönemde de turuncu-beyazlıların elde edeceği yeni başarılara önemli katkılar sunacak.

        YAPRAK ERKEK HAKKINDA

        2001 doğumlu A Milli takım oyuncusu Yaprak Erkek, 182 boyunda ve smaçör olarak görev alıyor. İlbank altyapısından yetişen genç smaçör, kariyerinde İlbank, Il Capital Legionovia Legionowo takımlarında oynadı.

        Erkek, 2022'de Türk Milli Takımı'yla katıldığı İslam Oyunları'nda şampiyonluk elde etti.

        2025 yılında A Milli Takım’da yer alırken gösterdiği performans ile yerli ve yabancı basında dikkat çekti.

        KULÜP BAŞARILARI

        2023 CEV Şampiyonlar Ligi ikinciliği

        2022 - 2023 Türkiye Ligi ikinciliği

        2023 - 2024 Türkiye Ligi ikinciliği

        2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu

        Milli Takım Başarıları

        2022 İslam Oyunları şampiyonluğu

