Yaprak Erkek, 3 yıl daha Eczacıbaşı'nda!

2022-2023 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit formasını başarıyla terleten milli smaçör Yaprak Erkek, sözleşmesi yenilenerek üç sezon daha turuncu-beyaz forma altında mücadele etmeye devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahada sergilediği yüksek performans, bitmeyen enerjisi ve mücadele azmiyle taraftarlarımızın takdirini kazanan Yaprak, kulübümüzün geleceğe dönük vizyonunda kilit bir rol üstlenmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Milli sporcu Yaprak Erkek’in, önümüzdeki dönemde de turuncu-beyazlıların elde edeceği yeni başarılara önemli katkılar sunacak.

YAPRAK ERKEK HAKKINDA 2001 doğumlu A Milli takım oyuncusu Yaprak Erkek, 182 boyunda ve smaçör olarak görev alıyor. İlbank altyapısından yetişen genç smaçör, kariyerinde İlbank, Il Capital Legionovia Legionowo takımlarında oynadı. REKLAM Erkek, 2022'de Türk Milli Takımı'yla katıldığı İslam Oyunları'nda şampiyonluk elde etti. 2025 yılında A Milli Takım’da yer alırken gösterdiği performans ile yerli ve yabancı basında dikkat çekti.