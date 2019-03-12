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Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri

Giriş: 12.03.2019 - 11:26 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Ameliyat izlerini, doğum lekelerini ya da benlerini gizlemek için dövme yaptıran kişiler yaratıcılıklarıyla sosyal medyada övgü topluyor. Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modellerini sizler için bir araya getirdik

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    Dövmelerin herkes için özel bir anlamı olduğu gerçek! 

     

     

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    Bazılarının sadece moda olduğu için yaptırdığı, kimi zaman da hatıra olarak uygulanan dövmenin amacı bu sefer farklı.

     

  • 3Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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    Dünyada pek çok kişi ameliyat izlerini, doğum lekelerini ya da benlerini kapamak için dövmeye başvuruyor. 

     

  • 4Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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    Dövme sanatçıları da birtakım küçük müdahaleler yaparak yara izlerine ve doğum lekelerine anlamlı dokunuşlar katılıyor.

  • 5Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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    Ortaya çıkan sonuçlar gerçekten inanılmaz değil mi!

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  • 12Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 13Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 14Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 15Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 16Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 17Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 18Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 19Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 20Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 21Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 22Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 23Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 24Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 25Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 26Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 27Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 28Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 29Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 30Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 31Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 32Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 33Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 34Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 35Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 36Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 37Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 38Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 39Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 40Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 41Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 42Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 43Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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  • 47Leke ve yara izlerini gizleyen yaratıcı dövme modelleri
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