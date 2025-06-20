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        Haberler Gündem Yaralayıp kaçtı ama yakalanmaktan kurtulamadı

        Yaralayıp kaçtı ama yakalanmaktan kurtulamadı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 15 gün önce birlikte içki içtiği arkadaşını çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak yaralayıp kaçan 26 yaşındaki M.S., Sapanca'daki bungalov evde yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 01:33 Güncelleme: 20.06.2025 - 01:33
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        Yaralayıp kaçtı ama yakalanmaktan kurtulamadı
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        Sakarya'nın Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi Göletler mevkisinde 5 Haziran 2025 tarihinde, M.S., iddiaya göre, birlikte içki içtiği arkadaşını tabancayla vurarak yaralayıp, kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yapılan araştırmada M.S.’nin izini kaybettirmek için sık sık adres ve cep telefonu değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin temas kurabileceği ve gidebileceği tüm adresleri takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, M.S.’nin Sapanca ilçesindeki bir bungalov evde saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Jandarmadaki ifadesinde olayda kullandığı tabancayı kendi evinin yakınlarındaki bir bahçeye gömdüğünü söyleyen M.S.’nin tarif ettiği yerde yapılan aramada silah toprağa gömülü şekilde bulunarak muhafaza altına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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