Yaralı çekirgeye evlerini açtılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Yaralı çekirgeye evlerini açtılar

Elazığ'da yaşayan Yılmaz, Mukaddes Dağ çifti, bir bacağı olmayan çekirgeyi sahiplendi. Doğada yaşama sansı düşük olan çekirgeyi evlerinde beslemeye başlayan Dağ çifti, çekirgeye çocukları gibi bakıyor.

Yaralı çekirgeye evlerini açtılar
Yaralı çekirgeye evlerini açtılar
0:00 / 0:00

Mustafa Uc’un haberine göre, Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan Yılmaz, Mukaddes Dağ çifti evlerinin balkonunda bir bacağı olmayan çekirge buldu. Çekirgenin durumuna üzülen Dağ çifti, yaralı çekirgeyi evlerinde beslemeye karar verdi.
Evlerinde çiçekler arasında yaşam alanı oluşturan çift, çekirgeyle yakından ilgilenmeye başladı.

ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYORLAR


İki çocuk babası Yılmaz Dağ, 2020 yılı ekim ayından yaralı halde buldukları çekirgeye bugüne kadar baktıklarını belirterek, "Eşimle birlikte çekirgeyi o halde görünce vicdanımız sızladı. Ne yapılım derken, evde beslemeye karar verdik. Evimizin bir köşesini çekirge için yaşam alanı yaptık. Çiçekler arasında kendi halinde yaşamaya başladı.

Çocuklarım da çekirgeyi çok sevdi. Ailemizin bir parçası oldu. Çocuklarım gibi bakıyoruz, ilgileniyoruz. İnternetten bu türün yaşam şartlarını araştırdık. Buna göre beslenmesini sağlıyoruz. Çeşitli bitki ve sebzelerle beslenmesini sağlıyoruz. Zaman zaman dışarı çıkarıp doğal ortamla buluşmasını sağlıyoruz." dedi.


İlk günlerde bu durumun garip karşılandığını aktaran yılmaz Dağ, "Komşularım da artık bu duruma alıştı. Bizi gören yakınlarımız ve komşularımız çekirgenin durumunu soruyorlar. Evde çekirge beslememiz garip karşılanıyordu ama bu duruma herkes alıştı" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme ve ders seçimi tarihi
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
TBMM Başkanı Şentop: 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbir
GÜNDEMŞentop: "Soykırım" demenin hukuki şartı mevcut değil
Metruk binadaki sahte dişçiye operasyon
GÜNDEMMetruk binadaki sahte dişçiye operasyon
Ramazan Bayramı'nda yasak var mı 2021? Bayramda tam kapanma mı olacak?
GÜNDEMBayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
PKK'YA DARBE! Son dakika: Metina'ya havadan ve karadan harekat!
GÜNDEMMetina'ya havadan ve karadan harekat!
Şeker ve çikolata tüketimi
GÜNDEMŞeker ve çikolata tüketimi
THODEX son dakika: Başsavcılıktan flaş açıklama geldi!
GÜNDEMBaşsavcılıktan Thodex açıklaması!
Son dakika! Çakma turistlere ceza yağdı! - Haberler
GÜNDEMTurist gibi dolaştılar! Ceza yağdı
KRİPTO OPERASYONU! Vebitcoin'e yönelik soruşturmada Muğla'da 4 kişi gözaltına alındı
GÜNDEMVebitcoin'e yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltında
Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? Diyanet Takvimi: 2021 Ramazan Bayramı tarihi
GÜNDEMRamazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?