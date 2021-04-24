Yaralı çekirgeye evlerini açtılar 0:00 / 0:00

Mustafa Uc’un haberine göre, Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan Yılmaz, Mukaddes Dağ çifti evlerinin balkonunda bir bacağı olmayan çekirge buldu. Çekirgenin durumuna üzülen Dağ çifti, yaralı çekirgeyi evlerinde beslemeye karar verdi.

Evlerinde çiçekler arasında yaşam alanı oluşturan çift, çekirgeyle yakından ilgilenmeye başladı.

ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYORLAR



İki çocuk babası Yılmaz Dağ, 2020 yılı ekim ayından yaralı halde buldukları çekirgeye bugüne kadar baktıklarını belirterek, "Eşimle birlikte çekirgeyi o halde görünce vicdanımız sızladı. Ne yapılım derken, evde beslemeye karar verdik. Evimizin bir köşesini çekirge için yaşam alanı yaptık. Çiçekler arasında kendi halinde yaşamaya başladı.

Çocuklarım da çekirgeyi çok sevdi. Ailemizin bir parçası oldu. Çocuklarım gibi bakıyoruz, ilgileniyoruz. İnternetten bu türün yaşam şartlarını araştırdık. Buna göre beslenmesini sağlıyoruz. Çeşitli bitki ve sebzelerle beslenmesini sağlıyoruz. Zaman zaman dışarı çıkarıp doğal ortamla buluşmasını sağlıyoruz." dedi.



İlk günlerde bu durumun garip karşılandığını aktaran yılmaz Dağ, "Komşularım da artık bu duruma alıştı. Bizi gören yakınlarımız ve komşularımız çekirgenin durumunu soruyorlar. Evde çekirge beslememiz garip karşılanıyordu ama bu duruma herkes alıştı" diye konuştu.