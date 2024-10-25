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        Haberler Dünyadan 'Yaralı Yüz' (Scarface) filmi oyuncusu Angel Salazar'ın ölüm nedeni açıklandı! Banyoda ölü bulunmuştu - Magazin haberleri

        'Yaralı Yüz' (Scarface) filmi oyuncusu Angel Salazar'ın ölüm nedeni açıklandı

        Al Pacino ile başrolleri paylaştığı 'Yaralı Yüz' (Scarface) filmiyle hafızalara kazınan Angel Salazar'ın ağustos ayındaki ölümünün ardından adli tıp raporu açıklandı. Arkadaşının banyosunda ölü bulunan oyuncunun ölüm nedeni belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 12:40 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:40
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        'Yaralı Yüz' (Scarface) filminin yıldızı Angel Salazar'ın ölüm nedeni açıklandı.

        11 Ağustos'ta 68 yaşında hayatını kaybeden Salazar'ın, kokain de dâhil olmak üzere uyuşturucu kullanımından kaynaklanan akut zehirlenmeden öldüğü tespit edildi.

        Damar hastalığı olan arterioskleroz (damar sertleşmesi) ve hipertansif (yüksek tansiyona bağlı) kalp hastalığının da Salazar'ın ölümüne yol açan faktörler arasında yer aldığı öğrenildi.

        Adli tıp raporuna göre, Salazar'ın ölümünün kaza olduğuna karar verildi.

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        Angel Salazar'ın temsilcisi, oyuncunun Brooklyn'de bir arkadaşının evinde duş almaya gittikten sonra banyoda ölü olarak bulunduğunu açıklamış, Salazar'ın kalp büyümesi olduğunu söylemişti.

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        Angel Salazar, beyazperdeye ilk çıkışını 1979 yapımı 'Boulevard Nights' ve 'Walk Proud' filmlerinde küçük roller alarak yaptı. Ardından 1983 yapımı 'Yaralı Yüz' (Scarface) filminde Al Pacino ile birlikte rol almasıyla yıldızı parladı.

        Filmde, Al Pacino'nun canlandırdığı Tony Montana karakterinin uşağı Chi-Chi'yi oynadı.

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        1988 yapımı 'Punchline'da Tom Hanks'le birlikte rol alan Angel Salazar, 1993'te yine Al Pacino ile birlikte kamera karşısına geçti ve 'Carlito's Way'de rol aldı.

        Filmde Sean Penn ve Penelope Ann Miller da oynadı.

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        Angel Salazar'ın son projesi, 2015 yapımı 'The Brooklyn Premiere' adlı film oldu.

        Küba doğumlu bir ABD'li olan Angel Salazar, aynı zamanda başarılı bir komedyendi.

        #Angel Salazar
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        #otopsi
        #Adli Tıp
        #Scarface
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