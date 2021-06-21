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Yaralıyken kaza yapmıştı; aynı kadınla gönül ilişkisi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de bacağından vurulmasına rağmen direksiyon başına geçen ve kaza yapan bir kişinin gönül ilişkisi nedeniyle yaralandığı ortaya çıktı. Şüpheli iki gün sonra gözaltına alındı

Yaralıyken kaza yapmıştı; aynı kadınla gönül ilişkisi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Yaralıyken kaza yapmıştı! Gönül ilişkisi çıktı
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DHA

Ümraniye'de bacağından yaralı halde direksiyonu başına geçtiği otomobiliyle kaza yapan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Durdu Ertürk'ün (38) gönül ilişkisi nedeniyle vurulduğu ortaya çıktı. Ertürk'ün beraber olduğu kadınla gönül ilişkisi yaşayan Metin Ö., gözaltına alınıp, tutuklandı.

Durdu Ertürk, 17 Haziran günü, aracında tartıştığı bir kişi tarafında bacağından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken Ertürk, yaralı halde otomobili ile hastaneye gitmek istedi. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaza yaptı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ertürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları araştırmalar sonunda Durdu Ertürk'ün gönül ilişkisi yaşadığı kadınla birlikteliği olan Metin Ö. tarafından vurulduğunu belirledi. Metin Ö., olaydan 2 gün sonra Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresinde 2 tabanca ele geçirilen ve poliste 31 kaydı olan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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