'Yarasa adam' iki bina arasından Kartal Sahili'ne indi

Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından gerçekleştirdiği atlayışlarla yarasa adam olarak tanınan Cengiz Koçak, bu kez İstanbul'da 700 metrede uçan paramotordan wingsuit (yarasa adam uçuşu) atlayışı yapmaya karar verdi.

Hazırlıkların ardından İstanbul Paramotor Grubundan Kemal Oturak'ın kullandığı paramotorla yükselen Koçak, 700 metreye ulaştıklarında atlayışını gerçekleştirdi.

Bir süre havada süzülerek 156 metre yükseklikteki iki binanın arasından geçen Koçak, daha sonra paraşütünü açıp Kartal Sahili'ne iniş yaptı. Sahildeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen Koçak'ın atlayışı, üzerindeki aksiyon kameralar ve paramotor pilotu Erdoğan Bereket tarafından kaydedildi. "KALKIŞ VE İNİŞİMİZ YAKLAŞIK 15 DAKİKA SÜRDÜ"

Başarılı atlayışının ardından açıklama yapan Koçak, wingsuit için İstanbul'un bir cennet olduğunu söyledi. Koçak, "İstanbul'da bugüne kadar atlayışlar yapmıştım ama wingsuit ile herhangi bir şey yapma fırsatım olmamıştı. Yakın zamanda İstanbul'da yapmayı düşündüğüm çok özel bir proje için hazırlık maksadıyla geldim. Burada İstanbul Paramotor Grubundan arkadaşlarla keşif yaptık. Paramotor pilotu Kemal Oturak ile 700 metreye tırmandık. İstanbul'u yukarıdan görmek, gemileri, adaları görmek güzeldi" ifadelerini kullandı.

Planladıkları açıya geldiklerinde atlayışı gerçekleştirdiğini belirten Koçak, "700 metrede paramotordan bağlantıları çözerek ayağa kalktım. Wingsuit fermuarlarını kapattım ve atladım. Atladıktan sonra wingsuit ile uçuşa geçmem yaklaşık 2 saniye sürüyor. Ondan sonra devamlı hızlanarak, yani saatte 200-250 kilometre kadar bir sürate ulaştıktan sonra hızlanarak gelip, iki binanın arasından geçtim, paraşütümü açtım ve sahilde boş alana indim. Kalkış ve inişimiz yaklaşık 15 dakika sürdü. Atladıktan sonra wingsuit ile uçuş sürem 30 saniye, paraşütü açıp yere inmem 10 saniye" dedi.

REKLAM İstanbul'da böyle bir atlayış yapmanın kendisi için özel olduğunu dile getiren Koçak, "Asıl yapmam gereken şeye bir adım daha yaklaştım. Özellikle pilot arkadaşıma çok teşekkür ederim. Çünkü tek başıma atlamam mümkün değil. Binanın tepesine atlarım ama bunu tek başıma yapamazdım" diye konuştu. Bugüne kadar yaklaşık 9 bin atlayış yaptığını kaydeden Koçak, uçan her cisimden atladığını, dünya ve Türkiye rekorlarına sahip olduğunu söyledi.

WINGSUIT VE BASE JUMP DÜNYANIN EN TEHLİKELİ SPORU Emekli asker olduğunu ve yaklaşık 34 yıldır paraşütle atlayışlar gerçekleştirdiğini anlatan Koçak, "Wingsuit ve base jumpı (serbest düşüş) yapıyorum ama hiç kimseye hiçbir şekilde önermiyorum. Çünkü bu sporlar teoride ve pratikte dünyanın en tehlikeli sporu. Bu sporlar çok yeni olmasına rağmen daha geçen ay 500'üncü sporcu öldü. Ben bugüne kadar 12 arkadaşımı kaybettim. O nedenle her şey yüzde yüz kusursuz gitse bile ölme ihtimaliniz var" şeklinde konuştu.

Bu sporda riskleri yönetmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Koçak, şunları kaydetti: REKLAM "Gece ve gündüz atlayışlarım ile askeri görev atlayışlarım var. O tecrübeden dolayı ben aslında kendimi riske atmıyorum. Yönetebileceğim riske giriyorum. Yönetemeyeceğim bir risk gördüğüm zaman onu asla almam. 6-7 saat tırmandığım uçurumdan, sevmediğim ve beğenmediğim için 9 saatlik yolu yürüyerek geri döndüm. O yüzden konu aslında risk yönetimi. Çok atlayış yapmaya çalışmamın sebebi, daha büyük riskleri yönetebilme becerisini elde etmektir."

"İSTANBUL'DA DAHA İYİLERİNİ YAPACAĞIZ" Koçak'a eşlik eden paramotor pilotu Kemal Oturak ise "İstanbul'da ilk olan bir atlayışı gerçekleştirdik. Bunu uzun süredir planlıyorduk. Yaklaşık 750 metreye tırmandık. Cengiz atladı, iki binanın arasından geçtikten sonra kanadını açtı. Sonra biz de yanına geldik. Bunu gerçekleştirmiş olmaktan çok gurur duyuyoruz. İstanbul'da daha iyilerini yapacağız. Pilot olarak beni seçtiği için Cengiz'e teşekkür ediyorum" dedi.