Yardım söylentisi kuyruğu! 0:00 / 0:00

DHA

Kızılay Aksaray Şubesi önünde sabah erken saatlerde toplanan, çoğunluğu kadınlardan oluşan kabalalık, geçmiş ramazanlarda olduğu gibi bu yıl da yardım dağıtılacağı düşüncesiyle beklemeye başladı.

DHA'nın haberine göre, yaklaşık 300 metreyi bulan sırada bekleyen kalabalık, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydı. Kalabalığı gören yetkililer, şu anda herhangi bir dağıtım olmadığını, olması halinde pandemi nedeniyle yardım alacak kişilerin adreslerine teslim edileceğini söyledi.

Açıklamaya rağmen bina önünde ayrılmayan kalabalık, çağrılan polisin megafonla yardım yapılmayacağı yönündeki anonsu sonrası dağıldı.

Bölgede taksicilik yapan Haydar Mutlu, "Kızılay'ın, bu yıl salgın nedeniyle yardımları, evlere teslim ettiğini söyleyip beklememeleri konusunda bilgilendirip, yardımcı olmaya çalıştım. Ama inanmadılar ve yaklaşık 300 metre kuyruk oluştu. Gerçekten çok yazık. Bu şekilde kalabalıklar oluşturmamamız lazım. Bu dönemde tam korunmamız gerekir. Herkes kendini korumazsa bu salgından kurtulamayız" dedi.