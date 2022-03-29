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Yaren leyleğin eşi de Eskikaraağaç'a geldi

Baharın gelmesiyle birlikte dostluklarıyla Türkiye’nin konuştuğu ikili olan Adem Amca ve Yaren leylek hikayesinin bir diğer üyesi Yaren'in eşi de Eskikaraağaç'a geldi

Yaren leyleğin eşi de Eskikaraağaç'a geldi
İHA

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç leylek köyü, 11 yıldır masalsı bir ana tanıklık ediyor.

İHA'nın haberine göre her bahar göçten gelen ilk leyleklerden olan Yaren leylek, köye vardıktan hemen sonra Adem Amca'nın kayığına konuyor ve ikili birlikte balık tutmaya çıkıyorlardı.

Sonbaharda tekrar ayrılan ikili, kışı ayrı geçirdikten sonra baharda yeniden bir araya geliyorlardı.

Bu ikiliye Yaren leyleğin eşi de ortak oldu.

Mutluluğu gözlerinden okunan Adem Yılmaz ise, “Bugün Yaren'in eşi de geldi. Kayığıma kondu. Şu anda benim bahçemdeki yuvadalar" dedi.

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