Yaren leylek geç kaldı; sevenleri tedirgin

14 YILDIR BU HİKAYEYİ GÖRÜNTÜLÜYOR

14 yıldır Yaren Leyleğin gelişini ve 'Adem Amca' ile hikayesini tüm dünyaya duyuran doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, her gelen leylek sürüsü içerisinde Yaren leyleği beklediklerini söyledi. Adem Yılmaz ve milyonlarca sevenin Yaren leyleğin yolunu gözlediğini belirten Alper Tüydeş, “Bu hikayeyi 14 yıldır takip ediyoruz. Yaren 14 yıldır o yuvayı kullanıyor. 4 yıl da erişkinliğe ulaşma süresi olduğundan en az Yaren'in 18-19 yaşlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama daha fazla olma ihtimali de var. Uzmanlar günümüz şartlarında leyleklerin ortalama ömrünün 15 yıl olduğunu söylüyor. Yani bu durumda aslında her sonbahar Yaren'e veda ederken 'Acaba seneye yeniden gelecek mi' kaygısı daha da artıyor. Günümüzde leylekler ve diğer göçmen kuşlar için doğal etkenler olduğu gibi insan etkenleri de çok fazla, hal böyle olunca her yıl bu tedirginliği Adem Amca ve ben gibi on binlerce Yarensever yaşıyoruz. Bizim hala ümidimiz var" dedi.