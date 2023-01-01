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Yargı bu akşam yok mu? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D'de her Pazar günü ekranlara gelen Yargı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı sorgulanıyor. 1 Ocak 2023 yayın akışında yer almayan Yargı'nın neden olmadığı diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Yargı 50. yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceği belli oldu. İşte detaylar...

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  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 1 Ocak 2023 Kanal D Yargı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

    Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi her hafta Pazar akşamı sevenleriyle buluşuyor. Yargı 50. bölümün bu akşam yayınlanması beklenirken yayın akışında yer almaması Yargı bu akşam yok mu, neden yok sorusunu gündeme getirdi. İşte Yargı yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgiler...
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 1 Ocak 2023 Kanal D Yargı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

    YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI?

    Yargı, her Pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak.

    Yargı 50. bölümüyle 8 Ocak Pazar günü izleyici karşısına çıkacak.
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 1 Ocak 2023 Kanal D Yargı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

    YARGI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Kimin haklı kimin haksız olduğunun birbirine iyice karıştığı Serdar cinayeti yüzünden Ilgaz ile Ceylin’in arasındaki çatışma gittikçe büyümektedir. Herkesi havalimanında neredeyse suçüstü basan Ilgaz hayatının belki de en zor kararını vermek zorundadır.  

    Vicdanı ile adalet inancı arasında ailesi üzerinden sınanan Ceylin, yolun ucu karanlık gözükse de ne olursa olsun sevdiklerini korumak arzusundadır. Ancak ailesini bir arada tutmak için yapacağı seçimler ve söyleyeceği yalanlar en çok onun elini kolunu bağlayacaktır. Düğün hazırlıklarına başlayan Derya savcıyı yeni bir cinayet vakası beklemektedir. Gazeteci Berkant’ın Haluk’un gözleri önünde olan ölümü, Yekta ile arasındaki dengeleri tamamen tersine çevirir. Ceylin ve Ilgaz, vazgeçemeyecekleri değerler, değiştiremeyecekleri durumlar yüzünden hiç hak etmedikleri bir noktaya gelirler; bu çevrelerindeki herkesi derinden üzmektedir ve önlerinde çıkacak kararın herkesi etkileyeceği bir duruşma vardır.
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 1 Ocak 2023 Kanal D Yargı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

    KANAL D YAYIN AKIŞI 1 OCAK 2023

    07:00 Küçük Ağa

    09:20 Set Ekstra

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Balerin ve Afacan Mucit

    15:45 Üç Kız Kardeş TEKRAR

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Pi'nin Yaşamı

    22:30 Pi'nin Yaşamı

    01:15 Camdaki Kız TEKRAR

    04:00 Arda ile Omuz Omuza TEKRAR

    04:45 5N1K TEKRAR

    05:30 Kavak Yelleri TEKRAR

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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