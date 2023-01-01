YARGI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kimin haklı kimin haksız olduğunun birbirine iyice karıştığı Serdar cinayeti yüzünden Ilgaz ile Ceylin’in arasındaki çatışma gittikçe büyümektedir. Herkesi havalimanında neredeyse suçüstü basan Ilgaz hayatının belki de en zor kararını vermek zorundadır.

Vicdanı ile adalet inancı arasında ailesi üzerinden sınanan Ceylin, yolun ucu karanlık gözükse de ne olursa olsun sevdiklerini korumak arzusundadır. Ancak ailesini bir arada tutmak için yapacağı seçimler ve söyleyeceği yalanlar en çok onun elini kolunu bağlayacaktır. Düğün hazırlıklarına başlayan Derya savcıyı yeni bir cinayet vakası beklemektedir. Gazeteci Berkant’ın Haluk’un gözleri önünde olan ölümü, Yekta ile arasındaki dengeleri tamamen tersine çevirir. Ceylin ve Ilgaz, vazgeçemeyecekleri değerler, değiştiremeyecekleri durumlar yüzünden hiç hak etmedikleri bir noktaya gelirler; bu çevrelerindeki herkesi derinden üzmektedir ve önlerinde çıkacak kararın herkesi etkileyeceği bir duruşma vardır.